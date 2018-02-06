مرکز تماس تیام در دانشگاه یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کوفه ای، رئیس هیئت مدیره مرکز تماس تیام ارتباط پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: شرکت مهندسی تیام ارتباط از شرکت های گروه تیام است که با حمایت های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانشگاه یزد، توسعه مرکز تماس خود را در دانشگاه یزد انجام داده است.

وی بیان کرد: این مرکز با صرف سرمایه ای معادل ۸ میلیارد ریال در فضایی با زیربنایی معادل ۴۰۰ مترمربع توسعه یافته است و با این توسعه ظرفیت پاسخگویی خود را ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

کوفه ای افزود: مرکز تماس تیام ارتباط پس از توسعه ۱۲۰ جایگاه فعال با ظرفیت پاسخگویی بیش از ۱۲۰ مکالمه همزمان و بیش از نیم میلیون تماس در ماه را دارا است.

وی یادآور شد: مرکز تیام ارتباط در حال حاضر ضمن اشتغالزایی بالفعل برای ۲۶۰ نفر از جوانان شهر جهانی یزد فضای اشتغال را برای بیش از ۵۰۰ نفر در طرح توسعه خود طی طرح تکاپو با حمایت دولت فراهم کرده است.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات در سفر خود به استان یزد علاوه بر شرکت در نشست با فعالان حوزه آی‌سی‌تی، از ۹۸۲ طرح حوزه ارتباطات استان یزد به طور همزمان بهره برداری کرد و در جلسه شورای راهبری آی‌سی‌تی استان در دانشگاه یزد شرکت کرد.