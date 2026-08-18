تداوم ناپایداری جوی و دریایی هرمزگان تا پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح سه شنبه در تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: آسمان مناطق دریایی استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از ساعات بعدازظهر و شب، با رشد و گسترش ابر در ارتفاعات، به‌ویژه در شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: مناطق دریایی هرمزگان امروز نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

به گفته حمزه‌نژاد، ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از یک متر خواهد رسید و بر همین اساس توصیه می‌شود شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری کنند و در بنادر نیز تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به تداوم این شرایط جوی و دریایی اظهار کرد: این وضعیت با شدت کمتر تا روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در استان ادامه خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در پایان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی این مدت، نوسان دمایی قابل توجهی در هرمزگان پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات دما چندان محسوس نخواهد بود.