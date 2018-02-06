دیدگاه های سیاسی دولت آفریقای جنوبی با ایران یکسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز ملی کشورمان در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا برگزار شد. در این مراسم «مایکل کورین» معاون دبیرکل وزارت ارتباطات آفریقای جنوبی به عنوان نماینده دولت و تنی چند از مسئولان و مقامات وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانههای این کشور و همچنین دیپلماتهای خارجی مقیم آفریقای جنوبی حضور داشتند.
محسن موحدی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا طی سخنانی در این مراسم با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی، به روابط خوب بین دو کشور پس از فروپاشی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی پرداخت و افزود: بسیاری از دیدگاههای سیاسی مقامات دولت آفریقای جنوبی در خصوص مسائل بینالمللی با دیدگاههای دولت جمهوری اسلامی ایران یکسان است به ویژه در مورد اقدام اخیر ترامپ نسبت به انتقال سفارت کشورش به بیت المقدس دو کشور از دیدگاهی مشترک برخوردار هستند.
کورین نیز طی سخنانی ضمن تبریک روز ملی کشورمان، برای ملت و دولت ایران آرزوی موفقیت و پیشرفت کرد.
وی به برنامههای آینده کشورش برای توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در این مراسم نمایشگاه عکس و پوستر از جاذبههای گردشگری و تاریخی کشورمان و نمونههایی از صنایع دستی شهرهای مختلف از جمله اصفهان برای بازدید تماشاگران برپا شده بود.
نظر شما