انتخابات شورای هماهنگی شبکه شهرهاوروستاهای دوستدار کتاب انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات شورای هماهنگی شبکه شهرها و روستاهای دوستدار کتاب، با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرداران و روسای ادارات ارشاد ۲۰شهر نامزد نهایی دریافت عنوان پایتختی کتاب ایران، برگزار شد.

پیش از برگزاری این انتخابات علی اصغر سیدآبادی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی با بیان اینکه نشست داوری نهایی پایتخت کتاب ایران برگزار شده است از نامزدهای این انتخابات خواست که صرفا به بیان برنامه‌های خود برای شورای هماهنگی بپردازند.

سیدآبادی همچنین توضیحاتی درباره شیوه نامه انتخابات داد.

پس از این نامزدهای عضویت درشورای هماهنگی شبکه شهرها و روستاهای دوستدار کتاب برنامه‌های خود را ارایه کردند و بعد رای گیری انجام شد.

بنابر آرای ماخوذه؛ فروغ هاشمی رییس اداره ارشاد شهر اوز، احمد شیخیانی شهردار شهر خورموج، محمد موسوی رییس ارشاد شهر ری، جمالی نژاد شهردار شهر یزد، علی صفری شهردار قزوین، حیدر اسکندرپور شهردار شهر شیراز به عضویت شورای هماهنگی شبکه شهرها و روستاهای دوستدار کتاب در آمدند.همچنین موسوی رییس اداره ارشاد رامهرمز و علی آبادی رییس اداره ارشاد سبزوار به عنوان بازرس انتخاب شدند.