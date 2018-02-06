فوت کودک ۳ ساله بر اثر تصادف/ راننده متواری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار داشت: در پی وقوع تصادف منجر به فوت پسر بچه سه ساله توسط یک دستگاه خودرو نیسان و متواری شدن راننده آن، ماموران پلیس آگاهی شهرستان شناسایی و دستگیری متهم را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات پلیسی و علمی، مخفی‌گاه متهم را شناسایی و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ سهرابی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه پس از مشاهده قرائن و مدارک جمع آوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرد گفت: وی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

رئیس پلیس تنگستان عنوان داشت: تامین امنیت بدون مشارکت مردم میسر نخواهد بود و این فرماندهی در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش و اطلاعات مردمی شما همشهریان از طریق دو سامانه ۱۱۰و ۱۹۷ است.