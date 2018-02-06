گازکشی به ۱۶ روستای استان همدان با صرف ۷۶ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مهدوی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه ۱۶ روستای استان همدان شامل ۸۵۰ خانوار روستایی با ۷۶ میلیارد ریال اعتبار در ایام دهه فجر امسال از نعمت گاز برخوردار شدند، گفت: در این دهه عملیات اجرایی گازرسانی به ۴ روستای دیگر در شهرستانهای نهاوند، ملایر و تویسرکان با اعتبار .۰۹ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی بابیان اینکه با گازرسانی به این ۱۶ روستای استان همدان، تعداد روستاهای برخوردار از گاز استان به یک هزار و ۱۳ روستا ارتقاء یافت، گفت: پایان سالجاری تمامی روستاهای واجد شرایط گازدار شدن تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

مهدوی ادامه داد:بابیان اینکه در استان همدان ۱۰۴۲ روستای دارای سکنه وجود دارد که ۹۴۱ روستا بالای ۲۰ خانوار و ۱۰۲ روستا زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارد، گفت: تا کنون ۲۹ شهر و یک هزار و ۱۳ روستای استان همدان گازرسانی شده‌اند.

مهدوی از ایجاد ۸ هزار و ۹۸۰ کیلومتر شبکه‌ گازرسانی در استان همدان خبرداد و گفت: ۲.۷ درصد شبکه‌های گاز کشور در استان همدان قرار دارد.

وی با بیان اینکه استان همدان با ۵۸۷ هزار و ۶۰۰ مشترک،۲.۶۷ از سهم مشترکین گاز کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: ۲ درصد سهم مصرف گاز کشور به استان همدان اختصاص دارد.

مهدوی در ادامه با بیان اینکه مصرف جایگاه‌های CNG کشور روزانه ۲۱ میلیون لیتر است، افزود: ۴۳ جایگاه CNG استان همدان روزانه ۴۸۰ هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کنند.