بنزین کلانشهر تهران و استان البرز یورو ۴ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ علیرضا صادق آبادی درباره کیفیت بنزین تولیدی کشور و ارتباط آن با آلودگی کلانشهر تهران و البرز گفت: تعریف کلانشهر از دید نهادهای مختلف یکسان نیست؛ با فرض این که بنزین عرضه شده از سوی جایگاهی در بومهن یا رودهن که حومه تهران به شمار میآید از استاندارد یورو ۴ انحراف داشته باشد، آیا این موضوع به تعاریف مختلف از کلانشهرها برنمیگردد؟!
وی با تاکید بر اینکه به هرحال همه بنزین یورو ۴ تولیدی در کشور، همگی در کشور توزیع میشود و در جای دیگری مصرف نمیشود، تصریح کرد: همچنین سعی ما انجام تکلیف و اولویتی است که بر عهده وزارت نفت گذاشته شده و این تکلیف توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ در ۸ کلانشهر است.
معاون وزیر نفت در امور پالایش افزود: به تازگی قرار شده است که برای هر تلمبه در جایگاههای عرضه سوخت یک «تگ» ایجاد و بر اساس این تگها تعریف ما از کلانشهر نیز مشخص شود.
به گفته وی، هم اکنون با احتساب تولید بنزین در فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۴۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید میشود که در کلانشهرها و حومه آن نیز توزیع میشود.
این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهرهبرداری برسد و افزود: با راه اندازی این فاز تا پایان امسال و مشکلات و پانچهایی که در راه اندازی مشخص میشود، حدود ۲ ماه طول خواهد کشید که تولید فاز دوم تثبیت شود. همچنین امیدواریم ۲ واحد KHD و GHD نیز بهزودی راه اندازی شود که با راه اندازی واحد GHD حدود ۸ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ به تولید گازوییل کشور افزوده خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز در روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
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