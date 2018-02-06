  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

فوتسال جام ملت‌های آسیا؛

ناظم الشریعه بعد از برد تیم ملی ایران: مرحله حذفی شوخی نیست

ناظم الشریعه بعد از برد تیم ملی ایران: مرحله حذفی شوخی نیست

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: حضور در مرحله حذفی جام ملت‌ها شوخی نیست و با یک اشتباه تیم‌ها حذف می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر عراق در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا و صعود ایران به عنوان صدرنشین به مرحله بعد، گفت: پیش بینی می شد که ما بازی سختی داشته باشیم. تیم عراق را خیلی خوب می شناسیم چرا که ما سالی دو، سه بار با هم بازی می کنیم.

وی افزود: مشخص بود که عراق می خواهد بعنوان تیم اول صعود کند برای همین آنها بازی قدرتمندی ارائه کردند. گام به گام مسابقات در جام ملتها سخت تر می شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: مرحله حذفی شوخی و جوک نیست. اگر شما یک اشتباه کنید، قطعا حذف خواهید شد. باید در بعضی از مسابقات پیش رو مراقب باشیم.

همچنین هیثم عباس سرمربی تیم عراق درباره این بازی گفت: ما قبل از مسابقه درباره حریفمان صحبت کردیم و گفتیم که ایران تیم متفاوتی است. در فوتسال گاهی شما برنده هستید و گاهی بازنده. ما به این مسابقه به چشم یک دیدار آماده سازی برای مرحله بعد نگاه کردیم.

وی افزود: ایران تیم اول آسیا و تیم سوم جهان است. آنها از نظر تکنیکی و فیزیکی بسیار قدرتمند هستند و مربی خوبی به نام محمد ناظم الشریعه دارند. ما در این بازی روی دفاع تمرکز کردیم ولی اشتباهاتی داشتیم که باعث شد پنج گل دریافت کنیم. نمی توانیم در مرحله حذفی این اشتباهات را مرتکب شویم.

کد مطلب 4221298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها