افزایش نرخ ارز دلایل روانی و تبلیغاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بعد از قرن ها که در نظام استبدادی در رنج و تحقیر بودند و ده ها سال کشور در اختیار قدرت های بیگانه بود مردم تصمیم گرفتند تا عزت، استقلال، آزادی و پاک کردن کشور از انواع فسادها و بی عدالتی ها را محقق سازند، گفت: انقلاب به پیروزی رسید و امروز پس از ۳۹ سال شاهد مشارکت، نشاط و استقامت مردم در برابر انواع تهدیدها و موفقیت در عرصه های داخلی و خارجی هستیم. اینها آرمان هایی است که تعیین کننده راه ما برای قرن های پیش رو است.

روحانی ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به ملت بزرگ ایران گفت: پس از قرن ها که مردم ما تحت نظام استبدادی در رنج و تهدید بودند و ده ها سال کشور در اختیار قدرت های بیگانه بود، مردم تصمیم گرفتند تا حاکمیت ملی، عزت، استقلال، آزادی و پاک کردن کشور از انواع فسادها و بی عدالتی ها را محقق سازند.

رئیس جمهور تصریح کرد: انقلاب ما پس از ۳۹ سال با مشارکت مردم و نشاط و استقامتی که در برابر انواع تهدیدهای فراوان در عرصه داخلی و خارجی از خود نشان دادند امروز در بالاترین جایگاه ها ایستاده اند.

وی ادامه داد: هیچ وقت نیست که مردم از اصل آزادی، استقلال، حاکمیت ملّی، مبارزه با استبداد و استعمار و ایستادگی در برابر متجاوزین و مبارزه با فساد دست بردارند.

باید صدای نسل جوان شنیده شود

رئیس جمهور با بیان اینکه باید صدای نسل جوان که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند شنیده شود گفت: تنها شنیدن کافی نیست و جوانان نمی خواهند که صرفاً صدای آنها شنیده شود بلکه آنها دارای ایده ها، افکار و خواست هایی هستند که باید آنها را شنید و پذیرفت.

روحانی یادآور شد: جوانان دنیای جدیدی می بینند و ما باید راه های پیشنهادی آنها را ببینیم، مطالعه کنیم و با آنها به گفتگو بنشینیم و راهی که آنها مشاهده می کنند و مسیری که می پسندند باید در اراده و خواست حاکمیت همواره تأثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: امروز سطح معلومات و دانش عمومی جوانان ما با دیروز متفاوت است و این نشان می دهد که ما باید عالم به زمانه باشیم که اگر این طور نباشد انجام وظیفه برای ما سخت خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم علاوه بر ادامه همه آرمان های انقلاب اسلامی، دو هدف مهم را تعیین کرده و پیش می برد. اشتغال مولد و مبارزه با فقر مطلق دو هدف عمده دولت است که ما این دو هدف را در بودجه سال ۹۷ هم مورد توجه عمیق قرار دادیم.

روحانی اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان مجلس هم لایحه بودجه ای را که تقدیم آنها شده است را با رعایت این نکات بررسی کنند تا ما بتوانیم در برابر این وعده هایی که به مردم داده ایم، سربلند بیرون بیاییم.

نرخ ارز کنونی را متعادل نمی بینیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار در بازار یک اقدام از جانب دولت به جهت تأمین بودجه به حساب می آید یا خیر؟ گفت: ما نرخ ارز کنونی را متعادل نمی بینیم و این رقم باید به تعادل برسد. افزایش نرخ دلار نسبت به هفته های گذشته حتماً نمی تواند دلایل تجاری داشته باشد. چرا که ما در تأمین ارز و همچنین مخارج ارزی تراز مثبت داریم.

روحانی با بیان اینکه برخی می گویند دولت خودش ارز را گران می کند، تصریح کرد: این موضوع درست نیست چرا که زمانی دولت این کار را انجام می دهد که دچار کسر بودجه باشد. اما ما امسال نه تنها کسر بودجه نداریم بلکه تمام آنچه در ابتدای سال تصویب شده، که با همان ارقام در حال اجرایی شدن است.

رئیس جمهور گفت: بنابراین افزایش نرخ ارز قاعدتاً دلایل روانی و تبلیغاتی دارد و من اینجا به مردم اعلام می کنم که نسبت به آینده امیدوار باشند و مطمئن باشند که آینده ای بهتر در پیش خواهد بود. حتی در زمینه ارزی نیز شرایط ما بهتر از حال حاضر و گذشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ما ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در اختیار داریم که در بودجه ۱۲ میلیارد دلار آن تصمیم گیری شده است که این نشان از روند رو به رشد فضای اقتصادی و ارزی ما دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در خصوص این ارقام فاینانس خارجی تصمیماتی اتخاذ شده که برخی را بانک مرکزی اعلام کرده و در آینده هم موارد دیگری اعلام خواهد شد.

مردم در مسیر پر ریسک ارز قدم برندارند

وی گفت: توصیه من به مردم این است که در مسیر پر ریسک ارز قدم برندارند و سرمایه های خود را در مسیرهای دیگری که باثبات و دارای ریسک کمتری است هزینه کنند و به آنها توصیه می کنم که به آنچه که از جانب بانک مرکزی و دستگاههای مالی اعلام می‌شود توجه داشته باشند.

روحانی ادامه داد: در خصوص بدهی سازمان تامین اجتماعی، دولت توصیه های مهمی را به آن سازمان داشته و گفته که باید از بنگاهداری دست بردارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: بنده شرطم با وزیر کار در ابتدای کار این بود که بنگاههای اقتصادی را واگذار کند و قدم های خوب و مثبتی را در این مسیر بردارد که این تنها راه نجات اقتصاد کشور است.

وی افزود: تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی باید بنگاههای اقتصادی خود را واگذار کنند که این هم به نفع آنهاست و هم به نفع مردم.

شرایط توسعه انسانی خوبی را امروز در کشور شاهد هستیم

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری که رمز پیشرفت و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران طی ۴ دهه اخیر چه بوده است، افزود: اساس پیشرفت ما بر مبنای استقلال و اراده ملت است. ملتی اگر منسجم و مصمم باشد و حاکمیت هم خود را از مردم بداند کما اینکه حاکمیت ما برگرفته و منتخب ملت است می تواند در زمینه های مختلف پیشرفت داشته باشد.

روحانی گفت: شرایط توسعه انسانی خوبی را امروز در کشور شاهد هستیم و ما در حوزه های علمی، بهداشتی شرایط مناسبی داریم و این را سازمانهای بین المللی هم تایید کرده اند و اگر بخواهیم با سالهای ابتدای انقلاب مقایسه کنیم بسیار متفاوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که به آینده بسیار امیدوار هستیم و از سرمایه های ملی خود درست استفاده می کنیم مسیر پیشرفت را هم ادامه خواهیم داد، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر رشد مثبت اقتصادی همواره در کشور وجود داشته است.

رئیس جمهور افزود: ممکن است یک سال رشد دو رقمی داشته باشیم که این اتفاق نیز در دولت ما رخ داده و امسال هم به فضل الهی این طور خواهد شد و ما شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود.

امسال برای اشتغال منابع مالی گذاشتیم/دولت اعتراض مردم را می شنود

حسن روحانی در پاسخ به سوال مهر مبنی براینکه یکی از ریشه های اعتراضات اخیر به وضعیت معیشت و اقتصاد بازمی گردد. شما این روزها مدام از شنیدن صدای مردم سخن می گویید. آیا صدای مردمی که به بیکاری، تورم، ناکارآمدی مدیران و رفاه زدگی آنها اعتراض داشتند، را شنیدید؟ اگر پاسخ مثبت است چه تصمیماتی گرفته اید؟ آیا رئیس جمهور برنامه ای برای تغییر تیم اقتصادی دارند؟ گفت: اشکال اول من به این سئوال است. شما وقتی خواست مردم را فقط در بخش اقتصاد می برید همین نشنیدن صدای مردم است. البته مردم در زمینه اقتصادی هم اعتراض دارند اما مردم در روابط خارجی، مسائل فرهنگی و اجتماعی هم اعتراض دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بداند مردم چه می خواهند.

وی افزود: شما اگر به خبرگزاری خود مراجعه کنید می بینید منتشر شده که مسیر تورم ما رو به پایین بود نشان می دهد که مسیر ما درست بوده رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منهای ۶/۱ بوده است، سال گذشته رشد ما دو رقمی بوده این نشان می دهد مسیر دولت درست بوده البته این نشان نمی دهد مشکلات مردم حل شده.

رئیس جمهور ادامه داد: ما مستمری مستمری بگیران را بیش از سه برابر کردیم این یعنی به بخش فقر و مردمی که در رنج هستند توجه داریم. در تبصره ۱۴ بودجه امسال برای ریشه کنی فقر مطلق بودجه گذاشتیم. در تبصره ۱۸ بودجه امسال برای اشتغال منابع مالی گذاشتیم به این معنی است که ما توجه داریم.

وی افزود: اینکه شعار دولت مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال است یعنی به اعتراض مردم احترام می گذارد و صدای مردم را می شنود. در بین دولت های قبل این دولت رسا ترین صدا را داشته و گفته اعتراضات را می شنود مسئولان کشور اصل اعتراض را شنیدند من هم خوشحالم که همه می گویند باید اعتراض مردم را می شنوند این خیلی خوب است.

همه تلاش ها باید در جهت خاموش کردن جنگ یمن باشد

روحانی درباره تحولات منطقه گفت: ما همواره در منطقه ای که هستیم راه حل اساسی را راه حل سیاسی مخصوصا با کشورهای منطقه می دانیم. در عین حال، هیچ وقت ابایی نداریم که با کشورهای غیر منطقه هم گفتگو کنیم.

وی افزود: هدف، ثبات و حاکم شدن مردم منطقه بر سرنوشت خود است و قدرت های بزرگ به فکر فروش تسلیحات خود نباشند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما در حاشیه سازمان ملل در گفتگو با سران کشورها، گفتیم که همه تلاش ها باید در جهت خاموش کردن جنگ یمن باشد. همیشه با کشورهای دنیا درباره منطقه صحبت کرده ایم و صحبت می کنیم.

روحانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با امیدهای مردم چه باید کرد گفت: ما حتما باید به آینده امیدوار باشیم. این یک شعار نیست بلکه برایش دلیل دارم. وقتی در کرمان ۱۰ هزار میلیارد تومان در یک روز طرح افتتاح می شود، این یعنی جامعه ما با نشاط است. فاینانس ها نسبت به گذشته بیشتر شده است.

رئیس جمهور افزود: بسیاری از موارد مهم سرمایه گذاری که فناوری پیچیده می خواهد با شرکت های خارجی مشغول مذاکره هستیم. همچنین طرحی که من دیروز برای نوسازی حمل و نقل اعلام کردم همه این ها به معنی امیدواری است.

روابط ما با روسیه و ترکیه بسیار خوب است

وی اضافه کرد: این حرف درستی است؛ اگر می خواهیم پیشرفت کنیم و ایرانیان ما بازگردند، راهش این است که تریبون ها و رسانه ها هم صدا با دولت باشند. سرمایه و سرمایه دار مثل آهو، تیزپا هستند و می روند؛ ما باید جلوی این را بگیرم.

روحانی در پاسخ به این سوال که «شاهد عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه هستیم؛ در این میان شاهد تغییر موضع ایران هستیم. این تغییر موضع برای چه اتفاق افتاده است؟ آیا این نشان از نگرانی افزایش همکاری میان ترکیه و روسیه است گفت: در سوریه روابط بسیار خوبی میان ایران ترکیه و روسیه برقرار بوده است. آقای پوتین امروز در تماس تلفنی به من گفت که ضروری است که در آینده، اجلاس سران سه کشور برای سوریه را داشته باشیم.

وی ادامه داد: روابط ما با روسیه و ترکیه بسیار خوب است. این موضع اصولی ماست که ورود ارتش یک کشور به خاک کشور دیگر باید با اجازه دولت و ملت آن کشور باشد.

عملیات ترکیه در شمال سوریه ثمری ندارد

رئیس جمهور گفت: دلمان می خواهد که این عملیات زودتر پایان یابد؛ عملیات ترکیه در شمال سوریه ثمری ندارد. ما درباره بقیه کشورها هم این نظر را داریم؛ همان طور که حضور آمریکایی ها در سوریه که در اندیشه تجزیه این کشور است را هم محکوم می کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره نگرانی جامعه فرهنگی پیرامون بودجه وزارت ارشاد و به خصوص روزنامه ها گفت: انتشار روزنامه ها برای ما مهم است؛ رابطه مردم با دولت از طریق رسانه ها به خصوص مکتوب صورت می گیرد. اینکه بودجه وزارت ارشاد، کافی است یا خیر، اگر از آقای صالحی وزیر ارشاد بپرسید، می گوید کافی نیست اما اگر از نوبخت بپرسید، حتما می گوید کافی است.

روحانی تصریح کرد: ما باید برای ساخت سینما تلاش کنیم. باید بخش خصوص را تشویق و از طریق دولت و بانک ها آن ها را حمایت کنیم. همچنین در زمینه مطبوعات و مشکلی که در زمینه کاغذ دارند هم باید قدم هایی برداریم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «ترامپ تاکید می کند اگر توافق هسته ای اصلاح نشود، تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران را زیاد می کند؛ در این صورت واکنش ایران چه خواهد بود اظهار داشت: اولا من بسیار خوشحالم که آقای ترامپ بعد از یک سال که به کاخ سفید رفته، هنوز نتوانسته آن فریادی که در زمان انتخابات مبنی بر پاره کردن برجام میزد را محقق کند.

در برجام نه خطی به آن اضافه و نه خطی از آن کم می شود

روحانی تصریح کرد: برجام آنقدر استحکام داشته که توانسته در این یک سال در برابر آمریکا مقاومت کند. اینکه در آینده آمریکا و ترامپ می خواهد چه کند، نمی دانیم. حتی دوستان نزدیک ترامپ هم نمی دانند که می خواهد چه بشود.

رئیس جمهور گفت: ما اصولی داریم و بر مبنای این اصول ادامه می دهیم. ما آغازگر نقض برجام نخواهیم بود. برجام اضافه و کم نمی شود؛ در برجام نه خطی به آن اضافه و نه خطی از آن کم می شود.

روحانی تصریح کرد: برجام یک توافق هفت جانبه و بین المللی است و سازمان ملل آن را تایید کرده است. برجام، تعهد حزب دموکرات نیست بلکه تعهد دولت آمریکاست؛ حالا می خواهد از هر جناحی باشد. آمریکا اگر بخواهد برجام را نقض کند، اعتبار خود را مخدوش خواهد کرد.

رئیس جمهور در همین باره تصریح کرد: تا زمامی که منافع مورد نظر ما تامین شود، در برجام می مانیم.

روحانی در پاسخ به این سوال که «روسای دانشگاه ها نسبت به بودجه دانشگاه ها اعتراض کردند؛ از طرف دیگر سقف حقوق اعضای هییت علمی ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که به نظر صاحب نظران این مورد باعث فرار نخبگان می شود؛ نظر شما در این باره چیست؟ گفت: آنچه دانشگاه ها دنبال می کردند، این بود مراکز علمی شان تقویت شود؛ این حرف درست هم است. در ذهن ما این بود که ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق برای این مساله برداریم که آن هم مکانیزم پیچیده خود را دارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: وقتی داشتیم بودجه را می بستیم، ندیدیم که وزیر علوم اعتراض کند. البته همه وزرا یک اعتراضی دارند! برخی مشکلات به حق است.

روحانی در پاسخ به این سوال که «بنا بر اظهارات نوبخت در سال ۹۷ قرار است یک میلیون و سی و سه هزار شغل ایجاد شود؛ به طور مشخص این اشتغال به تفکیک در چه حوزه های خواهد بود گفت: این رقم پیش بینی سازمان برنامه و بودجه است. این پیش بینی بر اساس بودجه ای بوده که ما به مجلس داده ایم. برای اشتغال تبصره اصلی ما تبصره ۱۸ بوده است؛ در این تبصره متاسفانه در کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی اعمال شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: آنچه دولت متعهد بود، بر اساس این تبصره و پیش بینی منابع بود. تبصره ای که دولت به مجلس داده مطابق با پیشنهاد دولت نیست. اشتغال ما در سال گذشته ۷۰۰ هزارتا بود و تلاش ما این است که امسال این رقم بیشتر شود.

روحانی تصریح کرد: در سال آینده میزان اشتغال حتما از ۷۰۰ هزارتا بیشتر می شود اما اینکه به یک میلیون می رسد یا نه، نمی توانم چیزی بگویم اما اگر تبصره ای که به مجلس دادیم همان طور مصوب شود، می توانیم این وعده را بدهم که اشتغال زایی از یک میلیون بیشتر می شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص حذف بودجه دستگاه های ذیل جدول ۱۷ در بودجه سال ۹۷ کل کشور، گفت: اشکال کار دستگاه های ذیل این جدول این بود که پول را دریافت می کردند اما موارد مصرف آن مشخص نبود. البته گاها صورت هایی می دادند اما موضوع مهمتر اثرگذاری این هزینه ها بود که به اعتقاد ما اثرگذاری لازم را نداشتند.

وی افزود: یکی از ویژگی های بودجه سال آینده شفافیت است و تجمیع دستگاه های ذیل جدول ۱۷ برای نظارت بیشتر است تا بر مبنای کاری که انجام می دهند و بر اساس عملکرد ۳ ماهه ای که ارائه می کنند بودجه به آنها تخصیص یابد.

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برنامه های ایران برای بازکردن گره های سیاسی در منطقه و جهان در سال ۲۰۱۸ که سالی سخت برای ایران خواهد بود، اظهار داشت: آمریکا همواره به دنبال ایجاد مشکل برای ملت ایران بوده و این منحصر به سال جاری و یا سال آینده نخواهد بود.یک نمونه از این مشکلات، اعتراضات اخیر بود که آمریکا سعی در تبدیل کردن آن به موضوعی سیاسی و امنیتی بود و حتی درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت را داد که در نهایت با شکستی مفتضحانه در این شورا مواجه شد.

رئیس جمهور ادامه داد: هیچگاه سابقه نداشته است که آمریکا برای جلب نظر سفرا اقدام به ضیافت ناهار کند، اما در ماجرای یمن و بهانه هایی که برای متهم کردن جمهوری اسلامی ایران می تراشیدند این مورد رخ داد.

روحانی تاکید کرد: اینگونه نیست که آمریکایی ها بخواهند فشار وارد کنند و بتوانند؛ البته در مسائل اقتصادی آمریکایی ها همواره به دنبال فشار بوده اند اما در روابطمان با اتحادیه اروپا بسیار خوب و بهتر از گذشته است. در خصوص چین و روسیه نیز هیچگاه روابطمان تا به این حد نبوده است و مسائل منطقه نیز همانگونه که مد نظر بود در حال پیش رفتن است و تروریسم در حال نابودی است و اینگونه نیت که در سال آینده نگرانی داشته باشیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برنامه دولت برای شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، اظهار داشت: اهداف ما در بحث گسترش زیرساخت های فضای مجازی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروز فضای مجازی در عرصه های مختلف در حال ایفای نقش است بعنوان مثال رئیس جمهور آمریکا گاهی در توییت خود مطالبی را عنوان می کند که با واکنش های بسیار زیادی مواجه می شود. این موضوع نشان دهنده این است که فضای مجازی در مسائل سیاست خارجی و ... یک بازیگر مهم است.

وی با بیان اینکه دولت مصمم است تا هم در زیرساخت و هم در محتوا به سمت توسعه حرکت کند، اظهار داشت: در بحث زیرساخت پهنای باند نسبت به ابتدای دولت یازدهم گسترش قابل توجهی یافته و دسترسی مردم نیز تسهیل شده است.

دولت مصمم است هم پیام رسان های داخلی را تقویت کند

روحانی با بیان اینکه در بحث شبکه ملی اطلاعات قدم های خوبی برداشته شده است، گفت: البته دولت مصمم است هم پیام رسان های داخلی را تقویت کند و هم معتقدیم نباید انحصاری در این زمینه وجود داشته باشد. شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف داخلی و خارجی وجود داشته باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: باید توجه کرد که در فضای مجازی شاید بستر و زیرساخت خارجی باشد، اما محتوا را ما ایجاد می کنیم و همه آنهایی که به هویت ایرانی و اسلامی خود پایبند است می توانند با تولید محتوای مبتنی بر هویت ملی وارد این فضا شوند.

وی تاکید کرد: دوره فیلتر کردن و برچیدن ها به پایان رسیده و باید فضای مناسب را ایجاد کنیم تا مردم و آحاد جامعه بتوانند استفاده درست را از این فضا داشته باشند.

برجام قابل مذاکره مجدد و یا بازنویسی نیست

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال مذاکره مجدد در برجام و یا مذاکره موشکی با اروپا و آمریکا، تاکید کرد: همانگونه که قبلا بارها گفته ایم برجام قابل مذاکره مجدد و یا بازنویسی نیست. بلکه توافقی است که با مذاکرات طولانی به دست آمده و شورای آمریکا آن را تایید کرده است.

رئیس جمهور در خصوص احتمال مذاکره موشکی، تاکید کرد: هرآنچه را که نیاز دفاعی کشورمان است را فراهم می کنیم اما تعهد ما این است که به دنبال سلاح کشتار جمعی نرویم؛ نه تنها به دلیل تعهد بلکه به دلیل فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت اینگونه تسلیحات است اما در سلاح های متعارف آنچه را که جمهوری اسلامی ایران نیاز داشته باشد تولید و استفاده خواهیم کرد و در این خصوص با کسی مذاکره نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه موشک های ما برای دفاع از خودمان است و برای تهاجم نیست بلکه برای دفاع از کشور است، تصریح کرد: هیچ گاه موشک هایمان برای سلاح های کشتار جمعی نبوده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: آمریکایی ها بهتر بود از فضای برجام برای رابطه بهتر با ایران استفاده می کردند و اگر از این فضا استفاده می کردند ممکن بود تا باب جدیدی برای روابط در موضوعات دیگر فراهم شود. کلید فضای روابط آینده ایران و آمریکا در دست واشنگتن است و آنها باید در رفتار خود تجدید نظر کنند.

رئیس جمهور درپاسخ به خبرنگار شبکه عراق درباره عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و تاثیر پروژه غرب برای فلسطین گفت: شرایط نسبت به گذشته متفاوت است. دولتی که امروز در واشنگتن روی کار است با دولت های گذشته متفاوت است . اینکه در داخل کاخ سفید یک انسان صهیونیست روی کار است بی تردید در مسائل منطقه ای و جهانی تاثیر گذار است. اسرائیلی ها فکر می کنند اینکه ترامپ در کنار آنها قرار گرفتند اشتباه می کنند ضمن اینکه در عربستان کسانی روی کار آمدند که پختگی ندارند، فکر می کنند می توانند از این مسئله علیه مسلمانان و قدس استفاده کنند.

روحانی افزود: اینکه ترامپ بیت المقدس را پایتخت اسرائیل معرفی می کند و همه کشورهای اسلامی با آن مخالفت می کنند به جز یکی دو کشور نشان می دهد دنبال این هستند که علیه کشورهای منطقه از جمله ایران و فلسطین از این ابزار استفاده کنند اما کشورهای اسلامی باید بیش از گذشته با هم متحد شوند.

وی با بیان اینکه افرادی که در ریاض حاکم هستند خواهند فهمید این مسیر اشتباه است و آنها را به نتیجه نمی رساند، اظهار داشت: نتیجه تلاششان برای استقرار داعش در سوریه چه شد؟ نتیجه تلاششان برای بمباران یمن چه شد؟ اگر کسی فکر کند اسرائیل دوست کشورها و ملت های منطقه است و ایران دشمن آنهاست اشتباه می کنند. اسرائیل همیشه علیه کشورهای اسلامی توطئه و اقدام و تصرف کرده است، بی تردید دشمن اصلی در منطق صهیونیزم است و راه پیشرفت مسلمانان وحدت است. ما دلمان می خواهد رژیم عربستان بر سر عقل آمده و منافع مسلمانان را مد نظر قرار دهد.

رئیس جمهور درباره اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصاد مستقل از نفت گفت: ما قدم به قدم باید از نفت خام فاصله بگیرم. باید کشور در بودجه جاری مبتنی بر نفت نباشد و اداره کشور عمدتا بر عهده مالیات باشد. البته نباید به قشری که مالیات پرداخت می کنند فشار وارد شود، آنهایی که مالیات نمی دهند باید مالیات پرداخت کنند؛ در یکی از جلسات مقام معظم رهبری ایشان تاکید می کردند که همه باید مالیات را جا بیاندازند، مالیات مهم است عذر می خواهم یک زمانی می گفتند فلانی مفت خور است خدای ناکرده اگر کسی مالیات خود را ندهد. زیر بناهایی که ساخته می شود، امنیت که در جامعه هست، یارانه ای که پرداخت می شود با مالیات است و ما وظیفه داریم مالیات خود را پرداخت کنیم و استثنا نداشته باشیم.

روحانی افزود: اینکه یکی دو تا سه سال تنفس دارد یا مناطق محروم تنفسی داشته باشند باید مشخص شوند اما اینکه یک دستگاه مالیات ندهد، یعنی اجازه ندهیم اقتصاد ما تحرک و تحول لازم را داشته باشد. ما در دولت دوزاردهم اتکا به نفت را کاهش می دهیم. ۳۲ درصد در آمد نفتی ما به صندوق توسعه ریخته می شود.

وی با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان گفت: امروز شرکت های فراوانی فعال هستند و ما به آنها کمک کرده و وام می دهیم. امروز مهاجرت معکوس در کشور افزایش یافته و امیدواریم جوانان لایق به کشور برگردند . بسیاری از استارت آپ ها امروز از سوی کسانی فعال شده که به کشور برگشتند. ما سال بعد هم این حمایت را ادامه می دهیم.

رئیس جمهور درباره تقویت جامعه مدنی و اقدامات لازم برای آمادگی نهادهای مدنی برای اینکه در زمان انتخابات مردم را آگاه کنند، گفت: نباید در جامعه مدنی اتکای ما تنها به احزاب باشد. الان ثمن ها بخش مهمی از جامعه مدنی هستند که تاثیرگذارند اما متاسفانه احزاب ما عمدتا موقع انتخابات فعال می شوند.

روحانی با بیان اینکه باید احزاب در طول سال فعال باشند، تصریح کرد: این امید و آرزوی من است و دلم می خواهد تمام احزاب و ثمن ها فعالیت خود را ادامه دهند. مردم در گفتمان هایی که در آینده زندگی آنها موثر است، نقش داشته باشند . همه ما دنبال این هستیم که بگوییم بنزین و گازوئیل و نان ارزان می شود یا گران این خوب است اما مسئله آلودگی هم باید حل شود، مسئله زلزله هم باید حل شود، امروز ساده ترین و بدترین کار برای حل معضل آلودگی تعطیلی مدارس است.

وی افزود: این آلودگی هوا باید از بین برود اما برای این کار باید خودرو ها و تمام وسایل مصرف کننده انرژی اصلاح شوند. طرح نوسازی حمل و نقل کشور بودجه می خواهد اگر به کسی بگوییم ماشین خود را تحویل بده و ماشین نو بگیر چگونه این کار را انجام دهد، برای این کار ما باید از جایی پول بیاوریم.

رئیس با اشاره به اینکه عربستان از پارسال تا امسال قیمت بنزین و گازوئیل را دو برابر کرده است، تصریح کرد: ما از مجلس می خواهیم در این زمینه ها فکری بکند. وزیر نفت دیروز در جلسه خودروهای فرسوده گفت در ایران روزانه ۵/۵ میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم؛ مگر می شود یک کشور در روز این میزان مصرف داشته باشد.

رئیس جمهور افزود: آخر هفته ها هم که همه جاده ها ترافیکی می شود. برف بیچاره بهانه شد و مشکل جای دیگر است. باید یک گفتگوی ملی در کشور درباره مسائل اساسی راه بیفتد. برای گرد و غبار و آلودگی و همه این بحران ها باید فکری کنیم.

روحانی گفت: من مکرر به بحث ثمن ها پرداختم. همه ملت باید به این توجه کنند که گفتمان سازی به سمت حل مشکلات اساسی کشور پیش برود.

حضور آمریکا و نیروهای خارجی در افغانستان زمینه‌ساز گرایش جوانان به گروه‌های تروریستی شده است

رییس‌جمهور در پاسخ به سؤالی درباره‌ی همکاری بین ایران و افغانستان و اینکه ایا این پیمان در زمینه دفاعی هم هست گفت: افغانستان همسایه شرقی ماست که قرن‌ها باهم رابطه خوبی داشتیم و ملت بزرگ ایران میهمان نوازی‌های زیادی برای برادران و خواهران افغانستانی خود داشته‌اند و کودکان افغانستانی در مدارس ما تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: پیمان همه‌جانبه‌ی مهمی بین ایران و افغانستان از زمان رئیس جمهور قبل منعقد شده که بخش‌هایی از آن انجام شده و بخش‌های دیگری مانده که انجام آن بسیار مفید خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه ایران آمادگی دارد همکاری مستشاری با افغانستان درباره مسایل امنیتی و مبارزه با تروریسم داشته باشد افزود: حضور آمریکا و نیروهای خارجی در افغانستان زمینه‌ساز گرایش جوانان به گروه‌های تروریستی شده است. با این حال در صورت درخواست دولت افغانستان، ایران آمادگی دارد درزمینه مسائل امنیتی به این کشور کمک کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره هدف دولت از نوسازی ناوگان حمل و نقل و بافت فرسوده گفت: در هر دو مورد اهداف متعددی در کنار هم چیده شده است. مثلا در ناوگان، اول صنعت ما حرکت می‌کند و حدود 30 هزار اشتغال افزایش می‌یابد و فناوری های نو وارد کشور ما می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره با عواید نوسازی ناوگان در محیط زیست اظهار داشت: نوسازی ناوگان از لحاظ محیط زیست برای ما مهم است و همچنین از نظر صرفه‌جویی اهمیت بسیاری دارد.

وی ادمه داد: در مساله بازآفرینی شهرها که پنجشنبه توضیح می‌دهم هم برای جوانان خانه‌اولی مسکن تهیه می‌شود و هم افرادی که در بافت فرسوده زندگی می‌کنند مسکن مناسب خواهند داشت و هم اشتغال خوبی پدید می‌آید. امیدواریم سال ۹۷ سال شکوفایی این طرح‌ها باشد.

روحانی در درباره حذف یارانه ها ثروت مندان و اینکه به دلیل انتخابات این اقدام انجام نشده است و همچنین قیمت حامل‌های انرژی یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، در حال حاضر تقریباً به همه پرداخت می‌شود گفت: قشرهایی که نیاز ندارند نباید از این یارانه استفاده کنند و باید در جای دیگری صرف شود.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش بسیاری در این باره کشیده افزود: هدف دولت و مجلس در این‌باره یکی است و اختلاف نظری وجود ندارد، اما با وجود جلساتی که با کمیسیون‌های مجلس گذاشتیم نتوانستیم درباره‌ی شیوه‌ی اجرای آن به توافق برسیم.

رئیس جمهور گفت: اگر دولت بتواند افرادی را که به یارانه نیاز ندارند شناسایی کنند، یارانه آنها را قطع خواهد کرد اما در زمینه شناسایی این افراد مشکلاتی داریم.

روحانی درپایان در خصوص قیمت های حامل های انرژی گفت: قیمت حامل‌های انرژی هم نباید بصورت ناگهانی افزایش پیدا کند و باید با شیب ملایمی این اتفاق انجام شود.