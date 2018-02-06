جشنواره برلین فهرست بخش مسابقه را کامل کرد/ داورها معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت برلیناله، امروز سه شنبه برلیناله با معرفی یک فیلم دیگر، فهرست فیلم‌های این دوره بخش رقابتی جشنواره را کامل کرد.

«اوتایا: ۲۲ ژوییه» به کارگردانی اریک پوپه از نروژ بیست و چهارمین فیلمی است که از سوی برلیناله نام آن اعلام شد و به ۱۸ فیلم قبلی در بخش رقابتی امسال پیوست.

این فیلم که به عنوان آخرین فیلم بخش مسابقه جشنواره برلین تعیین شد درباره کشتار دسته‌جمعی سال ۲۰۱۱ از سوی یک ملی گرای افراطی به نام آندرس بریویک است.

در عین حال اعلام شد مستند «ترانه‌سرا» به کارگردانی موری کامینگز در بخش ویژه برلیناله روی پرده می‌رود.

پیشتر برگزارکنندگان جشنواره برلین اسامی فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل و بخش ویژه برلیناله را اعلام کرده بودند.

امروز برلیناله اسامی داوران بخش مسابقه بین‌الملل را نیز اعلام کرد که شامل این چهره‌ها است: ادل رومانسکی تهیه‌کننده فیلم «مهتاب» که سال پیش برنده اسکار شد، سسیل دو فرانس بازیگر بلژیکی، ریویچی ساکاموتو آهنگساز ژاپنی، استفانی زاکارک منتقد فیلم مجله تایم و چما پرادو رییس فیلموتکا اسپانولا از اسپانیا.

توم تیکور کارگردان آلمانی پیشتر به عنوان رییس این بخش معرفی شده بود.

جشنواره فیلم برلین ۲۰۱۸ از ۱۵ تا ۲۵ فوریه (۲۶ بهمن تا ۶ اسفند) برگزار می‌شود.