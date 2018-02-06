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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۱

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران

عملکرد آتش نشانان جای تقدیر دارد

عملکرد آتش نشانان جای تقدیر دارد

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: از فرمانده عملیات و همه آتش نشانان که تلاش می کنند تا خسارت به حداقل برسد، مردم آسیب نبینند و اموال مردم حفظ شود، تشکر می کنم.

به گزارش خبرنگارمهر، زهرا صدر اعظم نوری در ابتدای چهل و چهارمین جلسه شورا با اشاره به حادثه آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر (ع) گفت : عملکرد آتش نشانان در این حادثه ستودنی است به ویژه آنکه در این حادثه خسارت جانی گزارش نشده است.

نوری در ادامه افزود :حادثه در طبقه منفی چهار ساختمان رخ داد و آتش نشانان فعال بوده و تا کنون کسی آسیب جانی ندیده است.

رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا تصریح کرد : نحوه اقدام و مدیریت عملیات آتش نشانی  خوب بود و جا دارد از فرمانده عملیات و همه آتش نشانان که تلاش می کنند تا خسارت به حداقل برسد، مردم آسیب نبینند و اموال مردم حفظ شود، تشکر می کنم.

نوری بار دیگر در صحن شورا گفت : با توجه به اهمیت کار آتش نشانان ضرورت دارد اعتبارات مناسبی برای سازمان آتش نشانی در بودجه سال ۹۷ دیده شود.

گفتنی است ساعت ۱۰ صبح روز گذشته، حادثه آتش سوزی در ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران رخ داد.

شهردار تهران نی زاز ساعات اولیه امروز در محل حادثه حضور پیدا کرده و به گفته وی  امکان ریزش و یا نشست این ساختمان وجود دارد.

کد مطلب 4221409
نورا حسینی

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