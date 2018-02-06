  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲۱ خبر داد؛

اتصال مناطق حاشیه تهران به شبکه بزرگراهی با افتتاح «پروژه دوگاز»

اتصال مناطق حاشیه تهران به شبکه بزرگراهی با افتتاح «پروژه دوگاز»

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲۱ با اشاره به پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید لشگری-اندیشه گفت: این بزرگراه به دلیل ارتباط بین مناطق حاشیه‌ای به شبکه بزرگراهی قابل توجه است.

شهریار مهرافشار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بزرگراه «دوگاز» به دلیل اتصال محورهای شهید خرازی در منتهی الیه شمالی و به ترتیب شهید حکیم، آزاد راه تهران-کرج، شهید لشگری و فتح در منتهی الیه جنوبی و در ادامه اتصال به کمربندی شهریار، پروژه ای قابل توجه با عملکردی ویژه در پهنه ی غرب پایتخت است، افزود: این بزرگراه موجب سهولت بیشتری در سفرهای منطقه ای و فرامنطقه ای می شود.

وی ادامه داد: ایجاد تقاطع های غیر همسطح به خصوص در تقاطع های آزادراه کرج و جاده مخصوص و افزایش امکان دسترسی و انتخاب، موجب تجزیه حجم تردد به دسترسی های مختلف و کاهش تراکم ترافیک در نقاط خاص (در حال حاضر بزرگراه های فتح و لشگری) خواهد شد، ضمن اینکه امکان برقراری ارتباط به نقاط مختلف شهر از طریق بزرگراه های شهری را نیز فراهم خواهد ساخت.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲۱ در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه تقاطع های واقع در بزرگراه شهید لشگری در سال های اخیر احداث و تکمیل شده است، لذا تقاطع بزرگراه های دوگاز و شهید لشگری در موقعیتی که درحال حاضر سه راه اندیشه نام دارد، تنها نقطه مسبب اختلال در این بزرگراه است که با اجرای کامل پروژه ی تقاطع غیر همسطح علاوه بر توسعه و تکمیل شبکه بزرگراهی منطقه و ایجاد ارتباط مؤثر و ارتقاء سطح ایمنی بین بزرگراه فتح با آزاد راه تهران-کرج در سامان یافتن جریان و کاهش ترافیک به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای بزرگراهی در ورودی غرب کلانشهر تهران، تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.

معاون فنی و عمران منطقه ۲۱ در خصوص مشخصات طرح پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید لشگری-دوگاز تصریح کرد: در این طرح، بزرگراه شهید لشگری در تراز موجود باقیمانده است و بزرگراه دوگاز به صورت روگذر عبور خواهد کرد، کلیه دسترسی های یک تقاطع شبدری کامل در این تقاطع تأمین خواهد شد،  طول مسیر شمال به جنوب و برعکس تقاطع ۱۴۰۰ متر که هر مسیر آن دارای سه باند حرکتی خواهد بود و دو دستگاه پل به طول ۷۶ متر و عرض ۲۰,۵ متر با عرشه ی فلزی باکس و دال بتونی که بر روی ۳۰ شمع ستون به طول ۲۲ متر استوار است و ۶ دستگاه رمپ و لوپ به طول ۲۰۰۰ متر که تأثیرگذارترین آنها لوپ شمال غربی است که حرکت شرق به جنوب را تأمین می کند و اصلاح معابر موجود به طول ۱۰۰۰ متر به منظور تأمین حرکت جنوب به شرق و غرب به شمال خواهد بود.

شهریار مهرافشار در خاتمه افزود: برآورد هزینه ی ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید لشگری-دوگاز به همراه هزینه های جانبی از جمله رفع معارضین متعدد و پیچیده تأسیسات شهری، انحراف و هدایت ترافیک عبوری در طول دوره ساخت و ... حدوداً ۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

کد مطلب 4221415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها