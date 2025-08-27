به گزارش خبرگزاری مهر، تکمیل چهار دسترسی چپگرد (لوپ) تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با بزرگراه دوگاز با هدف حذف دوربرگردان همسطح شرق بلوار اردستانی و ایمن سازی تردد و در نهایت تأمین گردش‌های ترافیکی شرق به شرق و غرب به غرب از سر گرفته خواهند شد.

احداث بخشی از بزرگراه شمالی – جنوبی دوگاز در تقاطع با بزرگراه شهید خرازی به طول ۱۰۰۰ متر با عرض متوسط ۱۷ متر در سه خط عبوری در هر مسیر، بهسازی چهار دسترسی این تقاطع با جهت‌های ترافیکی غرب به شمال، شمال به شرق، شرق به جنوب و جنوب به غرب به طول مجموع ۱۰۱۰ متر با عرض متوسط ۷ متر، تکمیل کندروی جنوبی بزرگراه شهید خرازی به طول ۲۰۰۰ متر با عرض متوسط ۸ متر بخش‌های اجرایی این پروژه است.

️طبق برنامه ریزی های صورت گرفته شده فصل پاییز این پروژه تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

یکی از ویژگی‌های بهره برداری از این پروژه موجب کاهش بار ترافیکی در بلوار شهید اردستانی در محله دانشگاه شریف است، همچنین تردد خودروها سنگین در این محور حذف خواهد شد.

بزرگراه دوگاز نام بزرگراهی شمالی-جنوبی در غرب تهران است که از امتداد بلوار کرمان خودرو در تقاطع با بزرگراه شهید لشکری آغاز و با گذر از تقاطعات آزادراه شهید فهمیده (تهران-کرج)، خیابان دانش و بزرگراه شهید همدانی به تقاطع بزرگراه شهید خرازی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران می‌رسد.



️اجرای ادامه بزرگراه دوگاز علاوه بر تکمیل کمربندی ناتمام جنوب غرب تهران، منجر به تسهیل دسترسی از شمال غرب پایتخت به جاده شهریار و ملارد و بالعکس شده و نقش اساسی در توزیع ترافیک حدفاصل بزرگراه خرازی تا بزرگراه شهید لشگری خواهد داشت.