گفتمان دینی گره گشای اعتراضات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام احمد صحت‎قول، عصر سه شنبه در جمع طلاب و روحانیون گلستان در اردوگاه شیرآباد خان‎ببین اظهار کرد: برگزاری مراسم‎های تقویمی، مناسبتی و بصیرتی، انقلابی یا سیاسی جزو حوزه گفتمان دینی محسوب نمی‎شوند.

وی با اشاره به اینکه محورهای گفتمانی در چهار بخش «اقتصاد مقاومتی»، «سواد رسانه‎ای»، «دین و زندگی» و «آسیب‎های اجتماعی» است، افزود: افرادی که به عنوان سرگروه چهار بخش مذکور انتخاب می‎شوند باید به شکل تخصصی فعالیت کنند.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فن‎آوری نوین سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مبنای کرسی‎های آزاداندیشی اصلا سیاسی نیست، گفت: هدف از گفتمان‎های دینی تخصصی کردن مسائل مدنظر است.

وی با اشاره به اینکه در جامعه، افراد باعث جریان‎ سازی می شوند، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که از ابتدای انقلاب تا کنون با آن مواجه بودیم این بوده که مردم پیرو حزب نیستند، احزاب، افراد را هدایت نکردند بلکه شخصیت‎ها به حزب مقبولیت دادند و با رفتن آن‌ها حزب از بین می‎رود.

صحت‎قول اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که سطح‎بندی اساتید رقابت ایجاد می‎کند، و این باعث خواهد شد تا وضعیت استان‎ها مشخص شود، اگر جایی ضعیف عمل کند حتما شاکله قوی‎تری به استان ها تزریق خواهیم کرد.

وی برگزاری برنامه‎های مناسبتی را آفت گفتمان‎های دینی دانست و افزود: اعتقاد داریم این برنامه جزو کارکرد گفتمان به شمار نمی آید چراکه برنامه‎های مناسبتی از وظایف مبلغین است.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فن‎آوری نوین سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اجرای گفتمان های دینی یکی از مخلصانه ترین اهداف سازمان محسوب می شود که با آن می توان اعتراضات اجتماعی را گره‎گشایی کرد.

وی با بیان اینکه اکنون جامعه به سمت فضای مجازی متمایل شده، افزود: باید ارتباط جامعه با روحانیت تقویت شود.

صحت‎قول با اشاره به اینکه در حال حاضر بدنه فرهیخته کشور در حال سردرگمی است، اظهار کرد: باید گفتمان‎های دینی با نگاه تخصصی ترویج شود و نباید بدون داشتن تخصص ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه دین امر فردی نیست، تصریح کرد: در گفتمان‎های دینی باید ارتباط بین دین و زندگی برای جامعه ارائه شود.

گفتنی است در این مراسم اعضای هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان دینی استان گلستان انتخاب شدند.