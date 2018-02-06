گفتمان دینی گره گشای اعتراضات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد صحتقول، عصر سه شنبه در جمع طلاب و روحانیون گلستان در اردوگاه شیرآباد خانببین اظهار کرد: برگزاری مراسمهای تقویمی، مناسبتی و بصیرتی، انقلابی یا سیاسی جزو حوزه گفتمان دینی محسوب نمیشوند.
وی با اشاره به اینکه محورهای گفتمانی در چهار بخش «اقتصاد مقاومتی»، «سواد رسانهای»، «دین و زندگی» و «آسیبهای اجتماعی» است، افزود: افرادی که به عنوان سرگروه چهار بخش مذکور انتخاب میشوند باید به شکل تخصصی فعالیت کنند.
مدیرکل فرهنگی، رسانه و فنآوری نوین سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مبنای کرسیهای آزاداندیشی اصلا سیاسی نیست، گفت: هدف از گفتمانهای دینی تخصصی کردن مسائل مدنظر است.
وی با اشاره به اینکه در جامعه، افراد باعث جریان سازی می شوند، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که از ابتدای انقلاب تا کنون با آن مواجه بودیم این بوده که مردم پیرو حزب نیستند، احزاب، افراد را هدایت نکردند بلکه شخصیتها به حزب مقبولیت دادند و با رفتن آنها حزب از بین میرود.
صحتقول اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که سطحبندی اساتید رقابت ایجاد میکند، و این باعث خواهد شد تا وضعیت استانها مشخص شود، اگر جایی ضعیف عمل کند حتما شاکله قویتری به استان ها تزریق خواهیم کرد.
وی برگزاری برنامههای مناسبتی را آفت گفتمانهای دینی دانست و افزود: اعتقاد داریم این برنامه جزو کارکرد گفتمان به شمار نمی آید چراکه برنامههای مناسبتی از وظایف مبلغین است.
مدیرکل فرهنگی، رسانه و فنآوری نوین سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اجرای گفتمان های دینی یکی از مخلصانه ترین اهداف سازمان محسوب می شود که با آن می توان اعتراضات اجتماعی را گرهگشایی کرد.
وی با بیان اینکه اکنون جامعه به سمت فضای مجازی متمایل شده، افزود: باید ارتباط جامعه با روحانیت تقویت شود.
صحتقول با اشاره به اینکه در حال حاضر بدنه فرهیخته کشور در حال سردرگمی است، اظهار کرد: باید گفتمانهای دینی با نگاه تخصصی ترویج شود و نباید بدون داشتن تخصص ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه دین امر فردی نیست، تصریح کرد: در گفتمانهای دینی باید ارتباط بین دین و زندگی برای جامعه ارائه شود.
گفتنی است در این مراسم اعضای هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان دینی استان گلستان انتخاب شدند.
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