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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

همزمان‌ با عملیات نظامی ترکیه در عفرین؛

مک‌مستر و تیلرسون به ترکیه خواهند رفت

مک‌مستر و تیلرسون به ترکیه خواهند رفت

مشاور امنیت ملی کاخ سفید و وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به ترکیه خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی‌صباح ، منابع دیپلماتیک ترکیه‌ای امروز سه شنبه اعلام کردند که «هربرت مک‌مستر» مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به ترکیه سفر خواهند کرد. 

بر اساس اعلام این منبع، قرار است مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا د رجریان این سفر موضوعاتی از قبیل عملیات جاری ارتش ترکیه در خاک سوریه که به تنش‌های جدیدی میان واشنگتن و آنکارا منجر شده است را با مقامات این کشور مورد بحث و رایزنی قرار دهند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4221464

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