به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر ۱۰ پروژه عمرانی از جمله آسفالت گلزار شهدای شهر آبدان، افتتاح آسفالت معابر روستاهای گشی، سرمستان و لوحک، روشنایی ورودی روستاهای تنگ خوش، سورو، گنوی و لوحک و افتتاح یادمان شهدای گمنام شهر و کلنگ‌زنی ساختمان کتابخانه عمومی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان و بخش کلنگ زنی و افتتاح شد.

فرماندار شهرستان دیر عصر سه‌شنبه در این آیین ضمن تبریک دهه فجر بیان داشت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به همه شهرها و روستاها دارد.

حمزه اعتماد بیان داشت: دهه فجر فرصت خوبی است تا دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به مردم اطلاع دهیم. دهه فجر فرصتی برای مرور تاریخ درخشان انقلاب اسلامی ایران است.

فرماندار شهرستان دیر تصریح کرد: الحمدالله در شهرستان دیر پروژه‌های خوبی افتتاح و کلنگ‌زنی شد که اجرای این طرح‌های در راستای رفع مشکلات و نیازهای مردم انجام شده است.

وی ادامه داد: ما باید قدر این انقلاب و نظام اسلامی را بدانیم. این انقلاب توسط جوانان عزیز پایه گذاری شده است و امروز به برکت انقلاب اسلامی کشور ایران اسلامی به یک کشور قدرتمند و عزتمند مبتنی بر مردم سالاری و نفی سلطه تبدیل شده است و وظیفه داریم از آن صیانت کنیم.

وی در پایان از همه مردم شهرستان دیر خواست تا حضوری چشمگیر در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان دیر نیز ضمن تقدیر و تشکر از عنایات فرماندار شهرستان دیر بیان داشت: گام‌های خوبی در حوزه عمرانی در بخش آبدان برداشته شده است.

مسعود تنگستانی با تبریک دهه مبارک فجر افزود: دهه فجر بهترین فرصت برای بازبینی کارنامه عملکرد مسئولان است و باید دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی ایران برای عموم مردم معرفی کنند.

وی ادامه داد: ملت ایران اسلامی با توکل برخداوند متعال و رهبری حضرت امام خمینی و همبستگی و اتحاد خود توانستند ریشه ظلم و ستم را از کشور برای همیشه نابود کنند.