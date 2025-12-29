به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر دوشنبه به همراه معاون عمرانی فرماندار شهرستان دیّر در بازدید میدانی از وضعیت کوچه‌های منازل پشت اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر دیّر با اشاره به مشکلات ساکنان این محدوده، بر ضرورت اقدام فوری و اولویت‌دار برای بهبود وضعیت تردد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اهالی این کوچه‌ها با مشکلات جدی ناشی از وضعیت نامناسب مسیرهای عبور و مرور مواجه هستند، اظهار داشت: در زمان بارندگی، وضعیت کوچه‌ها به‌شدت بحرانی می‌شود و تردد برای مردم، به‌ویژه سالمندان و کودکان، با سختی و حتی اضطرار همراه است.

امام جمعه دیر افزود: توقع مردم حداقل ایجاد یک مسیر قابل تردد است تا رفت‌وآمد روزمره آسان‌تر شود و مسائل مربوط به آسفالت و سایر اقدامات عمرانی می‌تواند در مراحل بعدی انجام شود.

حسینی تأکید کرد: انتظار می‌رود شهرداری با نگاه اولویت‌دار و بدون معطل کردن کارهای اساسی، حداقل امکانات لازم برای عبور و مرور ایمن مردم را فراهم کند و اجازه ندهد مشکلات بیش از این ادامه پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات مردمی و رسیدگی به مشکلات محلات کم‌برخوردار، از وظایف مهم مسئولان است و این موضوع تا حصول نتیجه مناسب، از سوی مسئولان شهرستان باید دنبال شود.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان دیّر نیز در این دیدار قول داد تا این مشکل به صورت ویژه پیگیری شود.