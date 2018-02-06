احسن الله شیرکوند، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسابقات مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال تیم شهرداری ورامین اظهار داشت: شهرداری ورامین در دور پایانی و مرحله پلی آف لیگ برتر بسیار متفاوت ظاهر خواهد شد.

وی افزود: بازیکنان تمام تلاش را خواهند کرد که به دور از برد و باخت موجب رضایت تماشاگران و نیز مربیان و مسئولین تیم را فراهم کنند.

این بازیکن شهرداری ورامین با بیان این که بازیکنان شهرداری ورامین تاکنون نیز مسابقات خوبی ارائه کردند، در خصوص مسابقه شهرداری ورامین با پیکان تهران در مرحله پلی آف گفت: قطعا مسابقات در مرحله پلی آف بسیار حساس است و هیچ تیمی از پیش باخته و یا برده نیست و همه چیز در ۳ سِت بازی مشخص می شود و کوچک ترین اشتباه در مرحله پلی آف جبران ناپذیر است.

لیبرو شهرداری ورامین، حمایت های هواداران این تیم را حرفه ای خواند و گفت: با کمک هواداران می توانیم مانند سال های گذشته نتایج خوبی را رقم بزنیم، مردم و هوادارن مالکان اصلی تیم شهرداری ورامین هستند و از این عزیزان درخواست می کنم که فردا نیز مانند همیشه از تیم خود حمایت کنند.