۹۰ پروانه تاسیس گلخانه در آذربایجان غربی صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امین آقایی عصر سه شنبه در سمپوزیوم گلخانه و کشت نشا در ارومیه با بیان اینکه از زمان واگذاری متولی احداث و اداره کرد گلخانه ها توسط نظام مهندسی کشاورزی در استان ۲۵۰ موافقت اصولی صادر شده است افزود: در این راستا ۹۰ پروانه تاسیس و ۱۱۴ پروانه بهره برداری نیز صادر شده که در آینده نزدیک وارد مدار تولید می شوند.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه کشت گلخانه در کشور و استان عنوان کرد: هم اکنون کشور همسایه ترکیه بیش از ۵۰ هزار هکتار گلخانه دارد و یکی از رقبای جدیدی کشورمان است، باید با تبادل دانش و تجربه تلاش کنیم کشت گلخانه ای را توسعه دهیم.

آقایی با بیان اینکه در سالهای گذشته احداث و اداره کرد گلخانه ها به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی واگذار شده بود گفت: متاسفانه به دلیل عدم توانایی مالی این قشر این طرح به خوبی پیشرفت نکرد و اخیرا احداث گلخانه ها به نظام مهندسی کشاورزی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ کارشناس عضویت دارند تاکید کرد: باید از این بدنه کارشناسی در راستای تبادل دانش، تخصص و تکنولوژی روز دنیا بهره کافی را برد.

آقایی با اعلام اینکه در حال حاضر در بخش گلخانه با استاندارد بالای سه هزار مترمربع ۳۵ هکتار در دست بهره برداری داریم خاطرنشان کرد: توسعه گلخانه ها با مقایس کوچک با رویکرد تامین نیاز محلی، حفظ اشتغال و ایجاد درآمد برای خانوار ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: در بخش صادرات نیز سرمایه گذاری روی ایجاد گلخانه ها با مقایس بزرگ صورت گرفته و در بخش های مختلف صیفی، گیاهان زینتی، دارویی، کشت نهال و... نیز فعالیت گلخانه در حال انجام و توسعه است.