به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های داده‌های مالی و معدنی جهانی، آخرین نرخ‌های مربوط به فلزات گرانبها در بازارهای بین‌المللی منتشر شد. بر این اساس، اونس طلا با ثبت قیمت معادل ۴۱۱۳.۵۷ دلار، با افزایشی معادل ۷.۳۰ دلار و رشد ۰.۱۸ درصدی مواجه شد. همچنین در بخش معاملات نقره، این فلز گرانبها نیز با قیمت ۵۲.۷۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد که نشان‌دهنده افزایش ۰.۰۵ دلاری و رشد ۰.۰۸ درصدی نسبت به نرخ‌های پیشین است. تحلیلگران بازارهای مالی این تغییرات را در راستای تحولات روزانه قیمت‌ها در بورس‌های جهانی فلزات گرانبها ارزیابی می‌کنند.