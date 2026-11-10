به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاههای دادههای مالی و معدنی جهانی، آخرین نرخهای مربوط به فلزات گرانبها در بازارهای بینالمللی منتشر شد. بر این اساس، اونس طلا با ثبت قیمت معادل ۴۱۱۳.۵۷ دلار، با افزایشی معادل ۷.۳۰ دلار و رشد ۰.۱۸ درصدی مواجه شد. همچنین در بخش معاملات نقره، این فلز گرانبها نیز با قیمت ۵۲.۷۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد که نشاندهنده افزایش ۰.۰۵ دلاری و رشد ۰.۰۸ درصدی نسبت به نرخهای پیشین است. تحلیلگران بازارهای مالی این تغییرات را در راستای تحولات روزانه قیمتها در بورسهای جهانی فلزات گرانبها ارزیابی میکنند.
آخرین دادههای بازارهای جهانی نشاندهنده نوسانات و ثبت قیمتهای جدید برای اونس طلا و نقره است که با تغییرات مثبت همراه شد.
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