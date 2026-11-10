به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، آیین نمادین بیست‌ونهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی کشور، امروز با میزبانی اداره کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، با حضور صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی ، حامد صبوری، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، ابوالحسن قلی‌زاده، مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در ناحیه یک شهرری برگزار شد.

ملکی در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت و حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور اظهار کرد: وقتی مردم پای کار باشند و در صحنه حضور پیدا کنند، می‌توان به موفقیت‌های بزرگی دست یافت و این روحیه مشارکت و همراهی را باید از دوران مدرسه در دانش‌آموزان تقویت کرد.

وی با تأکید بر اینکه مدرسه محل تمرین مردم‌سالاری است، افزود: انتخابات شوراهای دانش‌آموزی فرصتی برای تجربه مشارکت، انتخاب و فعالیت جمعی است و دانش‌آموزان در این مسیر می‌آموزند چگونه برای تحقق اهداف مشترک در کنار یکدیگر تلاش کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به جایگاه نسل دانش‌آموز در آینده کشور خاطرنشان کرد: شما همان نسلی هستید که ان‌شاءالله این کشور را به اوج خواهید رساند و امیدواریم با تمرین‌هایی که امروز در مدرسه دارید و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهید، این اتفاق مبارک رقم بخورد.

ملکی در ادامه با قدردانی از دانش‌آموزانی که برای عضویت در شوراهای دانش‌آموزی نامزد شده‌اند، گفت: ارزشمند است دانش‌آموزانی که برای مدرسه، محله و خانه خود احساس مسئولیت می‌کنند، وارد میدان می‌شوند و تلاش می‌کنند شرایط را برای دیگران بهتر کنند. این دانش‌آموزان تنها به منافع فردی خود فکر نمی‌کنند، بلکه برای بهبود وضعیت جمعی قدم برمی‌دارند.

وی با اشاره به یکی از حکایت‌های سعدی درباره تفاوت نجات فردی و تلاش برای نجات دیگران، تصریح کرد: میان کسی که تنها به فکر نجات خود است و کسی که برای نجات دیگران تلاش می‌کند، تفاوت بسیاری وجود دارد. دانش‌آموزانی که در شوراها و تشکل‌های دانش‌آموزی فعالیت می‌کنند، چنین روحیه‌ای را در عمل تمرین می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان با آرزوی سلامتی و موفقیت برای دانش‌آموزان، بر اهمیت تقویت روحیه همدلی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری در میان نسل آینده تأکید کرد.

گفتنی است بیست‌ونهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی به‌صورت هم‌زمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد.