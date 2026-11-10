به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد برمر صبح سه شنبه در سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مازندران برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه استان فرصت ارزشمندی برای تولید آثار علمی با محوریت ابعاد دفاعی و امنیتی مکتب امام شهید است و انتظار می‌رود استادان، علما و پژوهشگران حوزوی در این زمینه مشارکت گسترده‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری سه پیش‌نشست این همایش در مازندران افزود: این برنامه علمی با تأکید معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و معاونت دانش و پژوهش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال پیگیری است.

معاون دانش و پژوهش سپاه کربلا با بیان اینکه مهلت ارسال آثار علمی به دبیرخانه همایش تا ۳۰ آذرماه تعیین شده است، گفت: همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» نیز برای اسفندماه و هم‌زمان با ایام شهادت امام مجاهد شهید برنامه‌ریزی شده است.

سرهنگ برمر با اشاره به اینکه این رویداد علمی از سوی مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید، تدارک دیده شده است، بر نقش پیش‌نشست‌های استانی در شناسایی ظرفیت‌های علمی و فراهم‌کردن زمینه حضور پژوهشگران در این رویداد تأکید کرد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در مازندران اظهار کرد: نخستین پیش‌نشست با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه مازندران و مشارکت معاونت‌های پژوهشی یگان‌های نیروهای مسلح استان برگزار شد و پژوهشگرانی از سپاه، ارتش، وزارت دفاع و فراجا به ارائه چکیده مقالات خود پرداختند.

برمر ادامه داد: دومین پیش‌نشست نیز با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران و با حضور فرماندهان و پژوهشگران فعال در عرصه فرهنگ، ادبیات پایداری و مقاومت برگزار شد.

وی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های حوزوی در سومین پیش‌نشست خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا، سازمان بسیج طلاب و روحانیون و حوزه‌های علمیه برادران و خواهران در شهرهای ساری و بابل برگزار شد و استادان حوزه‌های علمیه نقش محوری در ارائه محتوای علمی و پژوهشی داشتند.

معاون دانش و پژوهش سپاه کربلا از انتشار نتایج و دستاوردهای علمی این نشست خبر داد و افزود: چکیده مقالات ارائه‌شده با همت معاونت دانش و پژوهش سپاه کربلا و تحت نظر حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فاضل، در قالب نشریه الکترونیکی و نسخه چاپی تدوین و منتشر خواهد شد تا در اختیار جامعه علمی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی استان قرار گیرد.

برمر در پایان ضمن قدردانی از استادان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این پیش‌نشست، بر ضرورت پیگیری تدوین، تکمیل و ارسال آثار پژوهشی به دبیرخانه همایش در مهلت مقرر تأکید کرد.