سخنگوی وزارت امور خارجه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز چهارشنبه از خبرگزاری مهر بازدید و به سوالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد.
متن کامل گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه به زودی منتشر خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز از خبرگزاری مهر بازدید و با خبرنگاران به گفتگو نشست.
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز چهارشنبه از خبرگزاری مهر بازدید و به سوالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد.
متن کامل گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه به زودی منتشر خواهد شد.
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