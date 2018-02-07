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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

صبح امروز؛

سخنگوی وزارت امور خارجه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز از خبرگزاری مهر بازدید و با خبرنگاران به گفتگو نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز چهارشنبه از خبرگزاری مهر بازدید و به سوالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد. 

متن کامل گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه به زودی منتشر خواهد شد. 

کد مطلب 4221748
محمد مهدی ملکی

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