سخنگوی وزارت امور خارجه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز چهارشنبه از خبرگزاری مهر بازدید و به سوالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد.

متن کامل گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه به زودی منتشر خواهد شد.