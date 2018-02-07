شبکه خاوران ۲۴ ساعته می شود/اضافه شدن ۷ برنامه جدید به جدول پخش

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آیینه دار صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه ۲۴ ساعته شدن شبکه خاوران بزرگترین رویداد فرهنگی در خراسان جنوبی است، گفت: همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی این رویداد بزرگ رقم می خورد.

وی با بیان اینکه در نیمه اول اسفند ماه جاری شبکه خاوران به صورت ۲۴ ساعته و رسمی آغاز به کار می کند، اظهار کرد: تکیه بر پتانسیل های استانی در این امر همواره مورد توجه خواهد بود.

آیینه دار با اشاره به اقدامات انجام شده در به ثمر نشاندن این برنامه بیان کرد: برای ۲۴ ساعته شدن شبکه خاوران و سیمای خراسان جنوبی اقدامات زیادی در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بحث سخت افزاری سه سیستم پخش کامپیوتری آماده سرویس دهی است، افزود: تجهیز استودیو تولید سیما، تجهیز سیستم های تدوین و پخش و ارتقاء سایر تجهیزات از دیگر اقدامات انجام شده است.

آیینه دار با اشاره به اهمیت بخش نرم افزاری در ۲۴ ساعته شدن شبکه خاوران بیان کرد: گسترش فضای آرشیو، آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت و آماده سازی برنامه های از جمله اقدامات انجام شده است.

افزودن ۷ برنامه به جدول پخش شبکه خاوران

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی از افزودن هفت برنامه به جدول پخش شبکه خاوران خبر داد و گفت: توسعه بخش ورزشی یکی از خواسته های مردمی بود که در جدول پخش قرار می گیرد.

وی از پخش برنامه «صبح خاوران» از ساعت هفت تا هشت صبح خبر داد و گفت: همچنین توجه ویژه ای به معرفی جاذبه های گردشگری استان خواهد شد.

آیینه دار با بیان اینکه مطالبه گری مردم و پرداخت به مشکلات جامعه نیز از دیگر برنامه های مد نظر است، افزود: در این راستا پخش دو برنامه «پرسمان» و «بازتاب» را در برنامه داریم.

پخش «جلوه نماز» به وقت اذان صبح

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین برنامه «با نمایندگان» در راستای ارتباط مردم با نمایندگان مجلس در جدول برنامه های خاوران افزوده شده است.

آیینه دار از پخش دو برنامه تولیدی، تامینی از شبکه خاوران خبر داد و گفت: با ۲۴ ساعته شدن شبکه خاوران، برنامه «جلوه نماز» هنگام اذان صبح پخش می شود.

وی با بیان اینکه برنامه «ترنم» نیز به حوزه هنر و موسیقی می پردازد، افزود: امید است بتوانیم برنامه های مورد علاقه و استقبال مخاطبان داشته باشیم.

آیینه دار با بیان اینکه اخبار ساعت ۲۰ با تصویری متفاوت نیز پخش خواهد شد، گفت: همچنین ساعت ۱۱ هر روز، بخش خبری دیگری از خاوران پخش خواهد شد.

بازبینی آماده سازی ۱۲۰۰ ساعت برنامه

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بیان کرد: بدون شک تمامی ۲۴ ساعت را نمی توان با برنامه های مرکز پر کرد، از این رو از برنامه های دیگر استان ها نیز استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا ۸۰۰ ساعت برنامه آماده سازی شده است، افزود: همچنین ۱۲۰۰ ساعت برنامه از آرشیو بازبینی و آماده پخش شده است.

آیینه دار بیان کرد: خوشبختانه ۲۴ ساعته شدن شبکه خاوران و سیمای خراسان جنوبی مورد استقبال مردم و مسئولان واقع شده و در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی قوی در اختیار داریم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با بیان اینکه رسانه ملی با محوریت شعار دین، امید، اخلاق و آگاهی کار برنامه سازی خود را انجام می دهد، گفت: خوشبختانه تمام فعالیت شبکه خاوران استان حول این چهار محور است.