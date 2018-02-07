درآمدهای خوزستان به صورت ۱۰۰درصدی تحقق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صدری ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال تخصیص اعتبارات استانی از محل اوراق خزانه بود و به همین دلیل دستگاه های اجرایی مشکلاتی در خصوص مأموریت های محوله داشتند؛ طی هماهنگی و تصمیمات اخذ شده این اوراق را به تخصیص نقدی تغییر دادند.

وی افزود: در ۱۰ ماه نخست سال جاری درآمدهای استان با ۱۰۳ درصد تحقق یافته و ۱۰۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز درآمد مازاد داشتیم که بر اساس قانون، ۵۳ درصد آن باید به استان برگردد و از این مبلغ ۲۰ درصد به عنوان اعتبارات هزینه ای به دستگاه های اجرایی اختصاص پیدا می کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: ۱۰ سال است که در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان به دنبال اصلاح و ارتقای نسبت تسهیلات به سپرده هستیم؛ نمایندگان پیگیری های بسیاری در این خصوص داشتند و در نهایت وزارت اقتصاد به مسئولان استان دستور داد که گزارش تحلیلی در مورد این حوزه تهیه و ارسال شود.

صدری با اشاره به اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه دستگاه ستادی و حاکمیتی هستیم، فعالیت هایی که انجام می دهیم نه حسی بلکه ادراکی هستند، گفت: رتبه برتر و اول کشوری را در راستای تحقق حسابداری تعهدی و همچنین خرید کالای داخلی را کسب کردیم.

وی عنوان کرد: در زمان استاندار قبلی به دنبال انجام حداکثر خریدها از داخل استان بودیم؛ در عین حال، شفاف سازی و رقابت پذیری اقتصاد را هم مدنظر داشتیم؛ پس از آن هم سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را فعال کردیم که بر اساس فراخوان ملی و هر کسی که کمترین قیمت را ارائه دهد، موفق به انجام معامله می شود و با استقرار این سامانه شاهد هیچ تبعیضی نخواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به اینکه بنگاهی کارا است که کالا را با بهترین کیفیت و پائین ترین قیمت تولید کند، افزود: اجرایی شدن این سامانه به روزتر شدن بنگاه های اقتصادی استان و افزایش قابلیت رقابت با سایر بنگاه های خارج از استان را به دنبال خواهد داشت.

۶۰ درصد نیازها از درون استان تامین شده

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس مسئول معاونت اقتصادی اقتصاد و دارایی خوزستان نیز در این جلسه اظهار کرد: از سال ۹۳ تاکنون جلسات بسیاری برای خرید از داخل استان برگزار کردیم و طی این سال ها ۵۱ هزار میلیارد تومان خرید در خوزستان انجام شده است. بیش از ۶۰ درصد این خریدها از درون استان تأمین شده است.

فرهاد ترحمی ادامه داد: ۹ گروه هدف داریم که به صورت مجزا برای آنها جلسات متعدد برگزار و آمار از آنها اخذ می شود؛ کارخانه ها و بخش خصوصی، شرکت های نفتی و گاز، دستگاه های با ذیحسابی برون سازمانی، شرکت های دولتی، دستگاه های با انتصاب ذیحسابی از سوی این اداره کل، شهرداری ها، بیمه و بانک ها جزو این گروه ها هستند.

وی در پایان یادآور شد: بیشترین سهم را فولاد دارد با ۱۲ هزار میلیارد تومان خرید، ملی حفاری رتبه دوم و به ترتیب تا پتروشیمی فجر که رتبه دهم را دارد.