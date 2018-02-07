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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

با حکم مشاور رییس جمهوری؛

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد

با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محسن نریمان به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در حکم مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد خطاب به نریمان آمده است: 

جناب آقای محسن نریمان

به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان به موجب این ابلاغ به عنوان «رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس» منصوب می شوید.

تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هم چنین انتقال فناوری های پیشرفته، ارتقاء جایگاه منطقه به عنوان قطب صنعتی، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جنابعالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موفق دنیا در انجام بهینه آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.

محسن نریمان متولد ۱۳۳۱ شهر بابل و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف است. نمایندگی مردم بابل در چهار دوره مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم، ششم و هشتم، معاون عمرانی استانداری مازندران، استاندار خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مشاور وزرای نیرو و کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس هیأت مدیره شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، عضو هیات موسس و رییس هیأت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) از جمله سوابق و مسئولیت های محسن نریمان بوده است. پیش از وی، محسن خادم عرب باغی مدیریت عامل سازمان منطقه آزاد ارس را بر عهده داشت.

کد مطلب 4222179

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