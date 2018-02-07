مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در حکم مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد خطاب به نریمان آمده است:

جناب آقای محسن نریمان

به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان به موجب این ابلاغ به عنوان «رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس» منصوب می شوید.

تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هم چنین انتقال فناوری های پیشرفته، ارتقاء جایگاه منطقه به عنوان قطب صنعتی، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جنابعالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موفق دنیا در انجام بهینه آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.

محسن نریمان متولد ۱۳۳۱ شهر بابل و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف است. نمایندگی مردم بابل در چهار دوره مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم، ششم و هشتم، معاون عمرانی استانداری مازندران، استاندار خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مشاور وزرای نیرو و کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس هیأت مدیره شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، عضو هیات موسس و رییس هیأت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) از جمله سوابق و مسئولیت های محسن نریمان بوده است. پیش از وی، محسن خادم عرب باغی مدیریت عامل سازمان منطقه آزاد ارس را بر عهده داشت.