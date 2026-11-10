محمد محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در امامزاده عبدالله گرگان با اشاره به اهمیت معرفی خدمات وقف اظهار کرد: تبیین آثار و دستاوردهای واقعی موقوفات، مؤثرترین راه برای گسترش این فرهنگ در جامعه است و آگاهی مردم از نقش وقف در رفع نیازهای اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر واقفان باشد.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: وقف تنها یک توصیه اخلاقی و مذهبی نیست، بلکه نهادی اجتماعی و ماندگار برای حل مسائل جامعه به شمار می‌رود و افراد می‌توانند با تعیین نیتی مشخص، بخشی از دارایی خود را برای رفع نیازهای عمومی اختصاص دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: امسال نزدیک به ۴۰ هزار بسته مهر تحصیلی با استفاده از ظرفیت موقوفات میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

محرابی با تأکید بر گستردگی عرصه‌های خدمت‌رسانی موقوفات اظهار کرد: حمایت از بیماران نیازمند، تأمین دارو و هزینه‌های درمان، آزادی زندانیان نیازمند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، مدرسه‌سازی، توسعه مراکز درمانی، کمک به ازدواج جوانان و پشتیبانی از فعالیت‌های قرآنی از جمله زمینه‌هایی است که وقف در آن‌ها نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به نقش موقوفات در توسعه علم و دانش افزود: حمایت از دانشمندان، دانشجویان و استعدادهای برتر می‌تواند از ظرفیت‌های مهم وقف برای تقویت زیرساخت‌های علمی و پیشرفت کشور باشد.

محرابی با بیان اینکه نیت واقفان همواره متناسب با نیازهای جامعه شکل گرفته است، گفت: در مناطقی که با کمبود آب مواجه بودند، وقف قنات، آبرسانی و تأمین آب آشامیدنی رواج داشته و در دوره‌هایی که بیماری‌های فراگیر سلامت مردم را تهدید می‌کرد، بخشی از اموال واقفان به تأمین دارو و درمان اختصاص می‌یافت.

وی افزود: در مقاطعی نیز که محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم تعزیه وجود داشت، مردم با وقف اموال خود به حفظ و تداوم این آیین‌ها کمک کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد وقف در طول تاریخ راهکاری برای پاسخگویی به نیازها و مسائل اجتماعی بوده است.

رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به تنوع نیت‌های وقفی در کشور اظهار کرد: بیشترین فراوانی نیت موقوفات به ترویج شعائر دینی، به‌ویژه برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اختصاص دارد، اما در سال‌های اخیر گرایش به وقف در زمینه‌های جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه نیز افزایش یافته است.

وی ماندگاری نام واقفان را از آثار مهم این سنت دانست و گفت: بسیاری از افرادی که صدها سال پیش اموال خود را وقف کرده‌اند، امروز در میان ما نیستند، اما نام و یاد آن‌ها به واسطه خدمات موقوفات همچنان زنده است و این ماندگاری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی وقف محسوب می‌شود.

محرابی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت واقفان جدید اظهار کرد: شرایط اقتصادی ممکن است بر توان مردم برای انجام وقف‌های بزرگ تأثیر بگذارد، اما گرایش به کار خیر همچنان در جامعه وجود دارد و باید امکان مشارکت در وقف‌های متناسب با توان مالی افراد و نیازهای روز فراهم شود.

وی تأکید کرد: معرفی درست و ملموس خدمات موقوفات در حوزه‌های آموزش، سلامت، علم و حمایت از نیازمندان می‌تواند مردم را بیش از هر توصیه‌ای به مشارکت در این مسیر ترغیب کند؛ چراکه مشاهده آثار واقعی وقف در زندگی جامعه، انگیزه‌ای مؤثر برای گسترش این سنت ماندگار خواهد بود.