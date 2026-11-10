به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسی پور افزود: مراکز توقیف شده غیرقانونی استخراج رمز ارز در مازندران پارسال ۱۲۲ واحد بود اما این آمار از ابتدای امسال تا پایان مهر به ۱۲۴ واحد رسیده که نشان از افزایش نظارت‌ها و تشدید برخوردها با این مراکز است.

وی با بیان اینکه هر دستگاه استخراج رمزارز بطور میانگین ۳ تا ۳ و نیم کیلووات برق مصرف می‌کنند گفت: این مقدار معادل مصرف ۱۰ خانوار است.



مجری طرح مقابله با مراکزغیرقانونی رمزارزهای شرکت توزیع برق مازندران گفت: بر اساس ارزیابی ها، مصرف کل دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز ارز در مازندران معادل مصرف برق ۶۶۰۰ خانوار بود.

موسی پور با بیان اینکه شرکت توزیع برق مازندران طرح‌های نظارت و برخورد با متخلفان را با جدیت اجرا می‌کند از هموطنان خواست هر گونه تخلف در این باره را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.