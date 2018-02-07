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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

بی خبری قائدی از مرگ احمدرضا شاکر

بی خبری قائدی از مرگ احمدرضا شاکر

مهدی قائدی بازیکن جوان تیم استقلال که از تصادف مرگبار جان سالم به در برد و امروز از بیمارستان مرخص شد و در حال گذراندن دوران نقاهت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم جوان تیم فوتبال استقلال که امروز از بیمارستان مرخص شد تا فاز جدید درمانش را تحت نظر پزشکان آغاز کند، هنوز از مرگ دوستش که در خودروی آنها بود اطلاع ندارد. شنیدن خبر درگذشت زنده یاد احمدرضا شاکر می تواند به قائدی شوک وارد نماید و از همین رو فعلا او را با این واقعیت مواجه نکرده‌اند.

۹ روز پیش مهدی قائدی در بوشهر دچار یک سانحه رانندگی شد که وی در این حادثه به شدت آسیب دید و زنده یاد احمدرضا شاکر دوست قائدی نیز در این سانحه جان به جان آفرین تسلیم کرد و با موافقت خانواده‌اش اعضای وی به چند بیمار نیازمند اهدا شد.

کد مطلب 4222287

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