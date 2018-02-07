به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد ضمن تسلیت به مناسب ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: ایام دهه فجر، ایام بسیار مبارک، باشکوه و بافضیلتی است و امیدواریم از فرصت این ایام در راستای اهداف انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران همواره دشمنان زیادی داشته است، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمنان همواره علیه انقلاب اسلامی توطئه و برنامه‌ریزی می‌کنند و حتی برای نابودی انقلاب مهلت و ضرب‌الاجل تعیین می‌کردند اما خوشبختانه همیشه با شکست مواجه شدند.

دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عراق با حمایت‌های همه جانبه ابرقدرت‌ها به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و توهم داشت که می‌تواند در مدت یک هفته انقلاب اسلامی را نابود و بر کشور مسلط شود، اما این جنگ ۸ سال به طول انجامید و بدون تردید در پایان جنگ نیز قدرت انقلاب از ابتدای آن کمتر نبود.

وی ادامه داد: دشمنان همواره به این مسئله اذعان داشتند که تا زمانی که امام خمینی(ره) رهبری کشور را بر عهده دارند، انقلاب استوار خواهد ماند و قصد داشتند که بعد از رحلت کشور را به آشوب بکشند، اما انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب و تدابیر ایشان موجب شد که دشمنان هرگز موفق نشوند.

انقلاب اسلامی یک نظام مقتدر و تأثیرگذار در جهان است

آیت‌الله مقتدایی با بیان اینکه در حال حاضر انقلاب اسلامی یک نظام مقتدر و تأثیرگذار در جهان است اظهار کرد: در حال حاضر که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم، مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که آینده نظام و انقلاب خوشبین هستند و امیدواریم همان‌گونه که تاکنون شاهد پیشرفت کشور بوده‌ایم، از این پس نیز شاهد اقتدار و پیشرفت روزافزون کشور باشیم.

وی اظهار کرد: دشمنان همواره علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه و برنامه‌ریزی می‌کنند و برای نابودی انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند اما با تدابیر مقام معظم رهبری تمام نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان با بیان اینکه زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نبوده است خاطرنشان کرد: سنت الهی همواره بر این بوده است که در هر عصری، خداوند پیامبران و رهبرانی را در جامعه معین می‌کرد تا مردم را هدایت کنند و به همین دلیل زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نبوده است؛ پیامبر اکرم(ص) همواره مشغول تبلیغ دین الهی بودند و دائماً مردم را به حق دعوت می‌کردند.

وی ادامه داد: در زمان غیبت امام معصوم وظیفه هدایت دینی جامعه و حفظ دین بر عهده علما و حوزه‌های علمیه است و خوشبختانه نیز حوزه‌های علمیه تاکنون به خوبی به این وظیفه خود عمل کرده‌اند؛ بر اساس روایتی از امام حسن عسکری(ع) اگر پس از غیبت امام زمان(عج)، علما و بزرگانی نبودند تا مردم را به دین حق دعوت کنند، هیچ فردی از دین باقی نمی‌ماند مگر اینکه از دین خارج شده باشد.

تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران با دستور امام خمینی(ره) بود

آیت‌الله مقتدایی با بیان اینکه تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران با دستور امام خمینی(ره) بود، خاطرنشان کرد: تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران از ابتکارهای امام خمینی(ره) و از برکات انقلاب اسلامی بود چرا که در طول تاریخ همواره حوزه‌های علمیه، علما و بزرگان دینی حافظ دین بودند و مردم را هدایت می‌کردند و امام خمینی(ره) با تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران قصد داشتند تا بانوان عالمه و فاضله تربیت شوند.

وی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه خواهران نهالی بود که توسط امام خمینی(ره) کاشته شد و در حال حاضر این نهال بسیار رشد کرده است و به درختی تنومند تبدیل شده است؛ امام خمینی(ره) دستور تأسیس جامعه الزهرا(س)‌ را صادر کردند که در حال حاضر نیز طلاب ایرانی و خارجی زیادی در آن مشغول تحصیل هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان با بیان اینکه جامعه‌الزهرا(س) تنها در قم فعالیت می‌کند، گفت: پس از تأسیس جامعه الزهرا(س) و نمایان شدن برکات آن، شورای عالی حوزه‌های علمیه تصمیم به توسعه و گسترش حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور گرفت و مقرر شد که آیت‌الله شرعی پیگیر تأسیس و راه‌اندازی حوزه‌های علمیه خواهران شوند و ایشان نیز از این تصمیم استقبال کردند و از همان روز اول، فعالیت‌های خود را در راستای توسعه حوزه‌های علمیه خواهران با جدیت شروع کردند.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام جمشیدی نیز از ابتدا همراه آیت‌الله شرعی بودند و در راه‌اندازی و مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به آیت‌الله شرعی کمک می‌کردند و پس از رحلت آیت‌الله شرعی به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران انتخاب شدند.

۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در کشور وجود دارد

آیت‌الله مقتدایی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه خواهران در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر قریب به ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در کشور وجود دارد که تعداد زیادی طلبه در آن مشغول تحصیل هستند.

آیت‌الله مقتدایی با تأکید بر اینکه پیشرفت خواهران در حوزه‌های علمیه از پیشرفت برادران بهتر بوده است اظهار کرد: بنده مقالات و آثار پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران را مطالعه مشاهده و مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که پیشرفت خواهران طلبه از برادران طلبه بیشتر بوده است، همچنین میزان شرکت خواهران طلبه در جشنواره‌های پژوهشی نیز گواهی بر این ادعا است.

وی با بیان اینکه امیدواریم پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه با همین سرعت ادامه پیدا کند، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین جمشیدی در حوزه‌های علمیه خواهران بسیار خوب عمل کردند و خدمات زیادی داشتند، اما بنا بر مصالحی تصمیم گرفته شد تا فرد جدیدی به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران انتخاب شود که البته حجت‌الاسلام جمشیدی نیز موافق این تصمیم بودند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سوابق حجت‌الاسلام بهجت‌پور خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین بهجت‌پور نیز فعالیت‌ها و سوابق درخشانی در حوزه‌های علمیه داشته‌اند، ایشان همچنین با حوزه‌های علمیه خواهران در ارتباط بودند و اشراف بر فعالیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران دارند.

وی افزود: امروز تودیع سرباز اسلام و مدیر لایق و شایسته است که تاکنون حوزه‌های علمیه خواهران را به این پیشرفت و جایگاه رسانده است و امیدواریم از این پس نیز با مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین بهجت‌پور و با حمایت و عنایت بزرگان حوزه و مراجع تقلید، شاهد پشیرفت‌های روز افزون حوزه‌های علمیه خواهران باشیم.