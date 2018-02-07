مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران صبح چهارشنبه در سالن همایش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور آیت‌الله مرتضی مقتدایی دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، آیت‌الله حسینی بوشهری معاون جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران و جمعی از علما و فضلا در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، از خدمات و فعالیت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی تقدیر شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام جمشیدی مدیر سابق حوزه علمیه خواهران کشور به ارائه گزارشی از فعالیت‌های خود در این مرکز پرداخت.

در ادامه نیز حجت‌الاسلام بهجت‌پور به ارائه سخنانی پرداخت و از خدمات حجت‌الاسلام جمشیدی تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این مراسم نیز از خدمات حجت‌الاسلام جمشیدی تجلیل و حجت‌الاسلام بهجت‌پور به عنوان مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شد.