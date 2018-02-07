برتری پرسپولیس برابر صنعت نفت در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه بین تیم های صنعت نفت و پرسپولیس در ورزشگاه تختی آبادان آغاز شد که نیمه اول این بازی با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. فرشاد احمدزاده(۱۴) و علی علیپور(۲۷) برای پرسپولیس گل زدند.

این دیدار در حالی آغاز شد که تماشاگران آبادانی استقبال خوبی از بازی داشتند و ورزشگاه را یکدست زردپوش کرده بودند. با این حال این تیم تهرانی بود که زودتر از میزبانش به گل رسید. در حالی که نفتی ها برای رسیدن به گل تلاش بیشتری می کردند در دقیقه ۱۴ این پرسپولیس بود که روی ارسال خوب وحید امیری و ضربه فرشاد احمدزاده به گل برتری رسید.

در حالی که صنعت نفت حملات زیادی را برای رسیدن به گل تساوی دنبال می کرد این علی علیپور بود که در یک ضد حمله به تنهایی از بین سه مدافع صنعت نفت عبور کرد و با ضربه ای محکم دروازه این تیم را در دقیقه ۲۷ برای دومین بار باز کرد.

دقایق باقی مانده نیمه اول توپ بین بازیکنان دو تیم با شرایط مشابهی رد و بدل شد و بیشتر در میانه میدان در گردش بود. البته پرسپولیس یک بار دیگر می توانست دروازه صنعت نفت را باز کند اما توپ ارسالی وحید امیری به خوبی روی سر علیپور قرار نگرفت.