به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هیچ کالا و خدماتی تا پایان فروردین سال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت و پنج نمایشگاه بهاره برای عرضه مستقیم نیازمندی‌های مردم با حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف پیش‌بینی کرده‌ایم.

رئیس اتاق اصناف ایران درباره آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت انواع محصولات برای بازار شب عید اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در دی‌ماه امسال هیچ‌یک از واحدهای تولیدی دولتی و غیردولتی تا پایان فروردین سال آینده مجاز به افزایش قیمت نیستند؛ این مصوبه حتی مشمول کامیون‌داران و وانت‌بارها نیز می‌شود تا محصولات آنها افزایش قیمت پیدا نکند. یک بخش از این محصولات، کالاهای اساسی به شمار می‌رود که قسمتی از آن تولید داخلی است و بخشی از آن نیز وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه اتاق‌های اصناف و اتحادیه های صنفی هیچ نقشی در حوزه تعیین قیمت ندارند افزود: آن چیزی که به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی برمی‌گردد و دستمزد که در این زمینه از همه اتحادیه‌های صنفی خواسته شده تا هیچ افزایش قیمتی را در این نرخ‌هایشان اعمال نکنند.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: بر همین اساس به همه واحدهای صنفی ابلاغ کردیم که افزایش قیمت هرگونه کالا و خدمات مربوط به آنها نباید صورت گیرد و در صورت افزایش قیمت باید به نرخ قبل بازگردد. به عنوان مثال قیمت برنج را قانونگذار مشخص کرده و با احتساب نرخ دستمزد مشخص‌شده، این محصول باید به قیمتی مشخص به دست مصرف‌کنندگان برسد اما اگر از این قیمت تخطی شود، واحد صنفی مورد نظر مشمول جریمه خواهد شد.

فاضلی گفت: افزایش غیرقانونی قیمت هر کالا و خدمات ایران را در این بازه زمانی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهیم اما ممکن است برخی از محصولات با افزایش قیمت مواجه شوند مثل گوشت مرغ و تخم‌مرغ که با افزایش قیمت نسبی در بازار مواجه شدند که هیچ ارتباطی به واحد صنفی ندارد.

وی با بیان اینکه اگر فقط مردم را نگاه کنیم و به واحدهای صنفی فشار غیرمنطقی بیاوریم دلالی در بازار رونق می‌گیرد، گفت: گرچه در شرایط کنونی باید از دولت و مردم حمایت کرد و در این بازه زمانی اجازه افزایش غیرمنطقی کالا و خدمات را نداد، اما باید به واحدهای صنفی و تولیدکنندگان نیز توجه کرد تا تعادلی بین این دو برقرار شود.

نظارت بر قیمت‌های شب عید با ۲هزار بازرس

وی اضافه کرد: یکی از ابزارهایی که می‌توان بازار را در ایام و بازه‌های زمانی مختلف کنترل کرد، تامین نیازمندی‌های مردم در بخش‌های مختلف است که باید در این زمینه اعلام کنم که هیچ مشکلی در زمینه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز مردم برای شب عید وجود ندارد و در زمینه چگونگی و نحوه کنترل بازار شب عید نیز باید گفت که نظارت و بازرسی باید در همه دستگاه‌های متولی در این ایام تقویت و تشدید شود که البته براساس قانون این وظیفه به بازرس‌های اتاق‌های اصناف محول شده و اتحادیه‌های صنفی زیرمجموعه آنها به شمار می‌روند، حدود ۱۶۰۰ بازرس در سراسر کشور زیرمجموعه اتاق‌های اصناف مشغول به فعالیت هستند و ۴۰۰ بازرس دیگر نیز زیر مجموعه سازمان حمایت قرار دارد که امر نظارت و کنترل بازار در شب عید را انجام خواهند داد.

فاضلی درخصوص برنامه‌های ویژه برای عرضه محصولات مختلف در شب عید به ویژه در کلانشهرها اظهار کرد: نمایشگاه‌های فصلی یا همان نمایشگاه‌های بهاره در کلانشهرها به ویژه شهر تهران برای شب عید امسال برقرار است و برای برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در شهرستان‌ها برنامه‌ریزی و اجرا به اتاق‌های اصناف شهرستان‌های مختلف واگذار شده است. بر همین اساس این نمایشگاه‌ها در اکثر کلانشهرها و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و در شهرستان‌ها نیز این وظیفه به اتاق‌های آنها واگذار شده است.

آغاز نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از ۹ اسفند

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: البته یکی از شرایط عرضه مستقیم محصولات تولید داخلی آنها بوده یعنی محصولات خارجی عرضه

نمی‌شوند البته با حفظ کیفیت مورد نیاز مصرف‌کنندگان، همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری این نمایشگاه‌ها به‌گونه‌ای است که تلاش شده تا از تاریخ نهم تا نوزدهم اسفندماه این نمایشگاه‌ها برگزار شود چراکه درصددیم بازار در ۱۰ روز پایانی سال بتواند در شرایط آرام‌تری به کار طبیعی خود ادامه دهد.

وی افزود: به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم تا محصولات مختلف با کیفیت بالا و شرط تولید داخل بودن در این نمایشگاه‌ها عرضه شود و حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف برای مردم قائل شوند. البته در زمینه آجیل و خشکبار نیز با توجه به حداکثر سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی آن برای عرضه‌کنندگان برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا حدود پنج درصد تخفیف برای مصرف‌کنندگان قائل شوند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات مورد نیاز مردم در شب عید برای امسال در پنج نقطه تهران پیش‌بینی شده که می‌توان به مصلای تهران پارک ارم حکیمیه تهران و بوستان ولایت تاکنون مشخص شده‌اند و نقطه پنجم هنوز به صورت دقیق اعلام نشده است که البته این نقاط با هماهنگی شورای تامین استان مشخص شده است.

وی افزود: البته سعی خواهیم کرد تا در جنوب غربی پایتخت نیز یک نمایشگاه بهاره راه‌اندازی کنیم. فاضلی درخصوص وضعیت فروش‌های فوق‌العاده در شب عید نیز گفت: بر فروش‌های فوق‌العاده که در این ایام رونق بیشتری می‌گیرد نظارت‌های کامل انجام خواهد شد اما باید توجه داشت که تولیدکنندگان برای تامین مایحتاج خود و گذران معیشتشان در ایام خاصی مانند شب عید به این فروش فوق‌العاده نیاز دارند بنابراین نباید خیلی آنها را در این زمینه محدود کنیم البته نمی‌توان گفت که همه این فروش‌های فوق‌العاده واقعی است.

فاضلی تصریح کرد: در این زمینه یکی از اهداف مورد نظر اتاق اصناف ایران مردم‌محور کردن بازرسی و نظارت بر بازار است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز همین رویه دنبال می‌شود به عنوان مثال در کشوری مانند سوئیس زنان خانه‌دار هستند که مسئولیت کنترل و نظارت بر بازار را برعهده دارند و ما نیز باید به همین سمت و سو حرکت کنیم، به عنوان مثال شخصی مشاهده کردم که در مغازه‌ای ۷۰ درصد حراج و فروش فوق‌العاده گذاشته است اما وقتی که به داخل مغازه رفتم خبری از مجوز از اتحادیه یا واقعی بودن این نرخ حراج نبود که البته با آن برخورد شد.

مردم تخلفات گران فروشی را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: مردم مطمئن باشند که اگر تخلفی را در حوزه بازار مشاهده کردند و به سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دادند، کمتر از ۲۴ ساعت به این تخلف رسیدگی خواهد شد و نتیجه را به شاکی اطلاع خواهیم داد.

وی تصریح کرد: دولت به نظارت بر اصناف ورود نخواهد کرد بلکه به آنها کمک می‌کند و به صلاح دولت هم نیست که وارد چنین مسأله‌ای شود چراکه تنظیم بازار باید توسط خود بنگاه‌ها صورت گیرد و در همه دنیا هم همین‌گونه است.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط کنونی بازار نیز نشان می‌دهد که نیازی به حضور دولت و مداخله آن در تنظیم بازار وجود ندارد، چراکه در بازار مشکلی از نظر تامین نداریم. به بیان دیگر، باید مسائلی در بازار از حیث کمبود یا عرضه وجود داشته باشد که مشکل‌زا شود اما چنین مشکلی در حال حاضر وجود ندارد. از سوی دیگر نیز تعداد بنگاه‌ها در ایران ۳۰۰ درصد بیشتر است . لزوم ساماندهی دستفروشان فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ هزار دستفروش در سطح شهرهای کشور داریم که لازم است ساماندهی شوند.

وی درباره صنوف بدون پروانه کسب گفت: تعدادی از واحدهایی که بدون پروانه هستند را در حال حاضر در تلاشیم تا آنها را هم تحت پوشش قرار بدهیم و اتحادیه های صنفی به ما یاری می رسانند. مجموعه اقتصادی اجتماعی همه دستگاهها باید کمک کنند تا این مهم به سرانجام برسد. در برنامه توسعه پنجم به این امر پرداخته شد که متاسفانه این سازماندهی انجام نشد که امیدواریم در نخستین جلسه هیات عالی نظارت کشور با حضور وزرا طرحی که اتاق اصناف ایران تهیه کرده ارائه خواهد شد و در باره واحدهای بدون مجوز تصمیم مناسبی اتخاذ خواهد شد.

فاضلی با بیان اینکه در عرضه و تولید در تامین تقاضای مردم مشکلی نداریم، اظهار کرد: اتحادیه هایی که مراجعه کننده بیشتری دارند مانند اتحادیه پوشاک ، کیف و کفش می خواهیم با حراج های واقعی با نظارت و کنترل کامل اتحادیه به مردم خدمات ارائه کنند. آنچه که برایمان مهم است با وجود تمام فشارهایی که روی واحد های صنفی مانند مالیات و بیمه و … وجود دارد، تقاضا کردیم برای کمک به مردم از افزایش هرگونه خدمات و دستمزد خودداری کنند و در اوایل سال آینده توسط کمیسیون های نظارت پیشنهادهای اتحادیه های صنفی بررسی و اعمال شود. تقاضای من از مردم هنگام خرید این است که مردم در خرید با دقت بیشتری از بنگاه‌های ضابطه مند و هدفمند دارای مجوز کالای خود را تامین کنند. وی افزود: فروش های فوق العاده تا روز ۲۷ اسفند ماه و نمایشگاه ها از ۹ تا ۱۹ اسفند در کلانشهرها و مراکز استانها برگزار خواهد شد و در دیگر شهرها برحسب تشخیص اتاق های اصناف با تایید فرمانداری و سازمان های صنعت ، معدن و تجارت برگزار می شود.