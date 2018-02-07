زنگ خطر در کاخ جشنواره/ ادای دین به روزی که در تاریخ گم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ششمین روز از جشنواره ملی فیلم فجر برای اهالی رسانه برگزار شد که طبق معمول سه فیلم سینمایی در پردیس سینمایی ملت به نمایش درآمد.

امروز فیلم های «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی و «اتاق تاریک» به کارگردانی روح الله حجازی به نمایش درآمدند.

در اواسط برگزاری نشست فیلم «سرو زیر آب» برای چند ثانیه زنگ خطر در سالن نشست فیلم ها به صدا درآمد که برای چند لحظه باعث بر هم خوردن نشست شد اما به نظر می رسید این اتفاق به صورت سهوی رخ داده و خطری، اهالی رسانه را تهدید نمی کند.

در این نشست رسانه ای محمدعلی باشه آهنگر در پاسخ به پرسشی درباره دلایل طولانی شدن مراحل تولید فیلمش عنوان کرد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داشتیم و باعث شد تولید فیلم و تصویب فیلمنامه مدت زیادی به طول بینجامد ایراداتی بود که به اسامی شهدا وارد می کردند به شکلی که به ما می گفتند چرا اسم ۲ برادر شهید این فیلم جهانگیر و جهانبخش است و متاسفانه من باید بابت اینکه اسم های اصیل ایرانی را برای شخصیت های فیلمم انتخاب کرده ام، جوابگو می بودم.

وی متذکر شد: بخش دیگری از ایرداتی که به ما می‌گرفتند این بود که چرا درباره شهدای زرتشتی صبحت می کنیم در حالی که تعداد زرتشتی ها در جنگ بسیار زیاد بوده است و ما علاوه بر شهدای زرتشتی، شهدای مسیحی و کلیمی نیز داشتیم. معتقدم که نباید از بیان این واقعیت ها بترسیم و باید به آشتی مسالمت آمیز بین ادیان دامن بزنیم.

بعد از برگزاری این نشست رسانه ای متاسفانه یکی از عکاسان با یک خبرنگار درگیر شدند و شروع به کتک کاری و دعوا کردند که با وساطت تعدادی از اهالی رسانه، این درگیری ختم به خیر شد.

یکی دیگر از اتفاقات جالب توجه در ششمین روز از جشنواره ملی فیلم فجر حضور بهرام توکلی کارگردان «تنگه ابوقریب» در کاخ جشنواره بود چون توکلی معمولا کمتر در نشست های رسانه ای فیلم هایش شرکت می کند. به نظر می رسد به دلیل اینکه فیلم «تنگه ابوقریب» پروداکشن سنگینی داشته و بازخوردهای مثبتی نیز از سوی منتقدان و اهالی رسانه دریافت کرده است توکلی علاقه مند شده که درباره این اثر صحبت کند.

در نشست رسانه ای این فیلم، جواد عزتی یکی از بازیگران کار با اشاره به اینکه «تنگه ابوقریب» جزو معدود فیلم هایی بوده که او دوست نداشته در آن حضور پیدا کند، گفت: من دوست داشتم در فیلم نبودم و به جایش گوشه ای می نشستم و زار می زدم. دم آقای توکلی گرم که باعث شد من احساس نکنم در فیلم خودم هستم. دوستان در این فیلم ادای دین کردند به روزی که در تاریخ گم شده است.

همچنین ابتدای نشست فیلم سینمایی «اتاق تاریک» نیز تحت تاثیر حضور بازیگر کودک فیلم قرار داشت. او ابتدای نشست خودش را به شکلی رسا معرفی کرد و گفت: من علیرضا میرسالاری هستم و خیلی ممنونم که من را به اینجا دعوت کردید.

صحبت های این بازیگر خردسال با تشویق حاضران در جلسه همراه شد.

در طول نشست نیز این کودک مدام با میکروفن بازی می کرد و از ساعد سهیلی که در فیلم نقش پدرش را ایفا می کرد، سوالاتی می پرسید.

روح الله حجازی در بخشی از این نشست نسبت به نقدی که در یکی از رسانه های اصول گرا منتشر و در آن از الفاظ رکیک و نامناسبی استفاده شده بود، انتقاد کرد که این اظهارات با اعتراض چند تن از خبرنگاران روبرو شد که معتقد بودند حجازی با این صحبت ها و اینکه آن نقد را چند رسانه دیگر نیز بازنشر داده اند، قصد دارد همه رسانه های اصول گرا را با یک چوب بزند و به صورت هدفمند اجازه نقد شدن فیلمش را از رسانه ها بگیرد.

محمود گبرلو نیز برای اینکه بحث ادامه پیدا نکند، نشست را به اتمام رساند.