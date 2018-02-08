به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه اقبالیه، آیت‌الله علی اسلامی در نشست بصیرتی شهر اقبالیه که با حضور امام جمعه شهر اقبالیه، فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین، شورای شهر اقبالیه و مردم این شهر برگزار شد، با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، دشمنان این نظام دسیسه‌های بسیاری برای براندازی این انقلاب از جمله تهاجم فرهنگی، جنگ تحمیلی، اختلافات قومی و قبیله‌ای، تجزیه کشور و غیره سعی در براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران داشتند که به لطف خداوند متعال موفق نشدند.

وی افزود: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که دشمن به دنبال این است که اخلاق و فرهنگ و دین ما را از مردم بگیرد و انقلاب را تضعیف کند اما متأسفانه مسؤولان این موضوع را جدی نگرفته‌اند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: اینکه در اخلاق، اعتقاد برخی تأثیر گذاشت، شکی نیست و نمونه آن استفاده از ماهواره و استفاده نادرست از شبکه‌های فضای مجازی است.

اسلامی مطرح کرد: هر روز که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، بر دشمنی و کینه‌توزی دشمنان و در رأس آن‌ها آمریکا افزوده می‌شود، بنابراین باید تلاش کرد با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی انقلاب را با همان نگاهی که مردم انقلابی در سال ۵۷ داشتند به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به نقشه‌های فتنه‌گران در براندازی انقلاب اسلامی، عنوان کرد: سال ۷۸ مقابل دانشگاه تهران عده‌ای ماشین‌ها، موتورها را به آتش کشاندند و آشوب‌گری کردند اما موفق نشدند که انقلاب اسلامی را براندازی کنند.

امام جمعه تاکستان تصریح کرد: این فتنه‌گران پس از شکست، در سال ۸۸ با تجهیزات کامل به بهانه تقلب در انتخابات و فضای به وجود آمده سوءاستفاده کردند و شعارهای ضدانقلاب و نظام و حتی توهین به مقدسات سعی در براندازی انقلاب کردند.

اسلامی بیان کرد: بعد از دستگیری فتنه‌گرها، مردم درخواست کردند که با همه آن‌ها برخورد شود اما متأسفانه با برخی از سران فتنه برخورد نشد و متأسفانه امروز آن‌ها در برخی پست‌های مدیریتی کشور به‌کارگیری شدند.

وی توضیح داد: همان فتنه‌گران بعد از گذشت چند سال، در دی ماه اخیر به بهانه گرانی و اقتصاد تجمع کردند و باز هم شعار علیه نظام دادند که این آشوب‌گران از طریق کانال‌های ضدانقلاب حمایت می‌شدند، آغاز به آشوب‌گری و اغتشاش کردند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: آشوب‌گران در شهرهای مختلف آغاز تخریب در اموال عمومی و بیت‌المال کردند و همچنین در شهر تاکستان حوزه علمیه، کتاب‌های قرآن، ادعیه و غیره را به آتش کشاندند.

اسلامی تشریح کرد: به لطف خداوند متعال مردم انقلابی و همیشه حاضر در صحنه در شهرها و استان‌های کشور به نشانه اعتراض به اقدامات این آشوب‌گران به صحنه آمدند و بار دیگر راهپیمایی انقلابی کردند.

وی یادآور شد: وضعیت اقتصاد و معیشت مردم دچار مشکل شده و مسؤولان باید این مشکل را حل کنند تا مردم در سختی و فشار نباشند، مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده‌اند مسؤولان اقتصاد و تولید ملی را در سطح کشور اجرایی کنند که متأسفانه امروز واردات بیشتر شده است و باید مسؤولان به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور باشند.

امام جمعه شهر تاکستان در خاتمه گفت: لازم است همه ملت ایران از هر قشری با حضور پرشور خود حماسه سیاسی بزرگ دیگری خلق کرده و چشم دشمنان را کور و با رهبر خود تجدیدمیثاق کنند.