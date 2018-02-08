به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری صبح پنج شنبه در بازدید از مراکز درمانی اردبیل تصریح کرد: پیش از نوبت دهی غیر حضوری، نوبت دهی صرفا با مراجعه بیمار به مرکز درمانی انجام می شود.

وی افزود: این موضوع انتقاد ساکنان شهرستان ها را به دنبال داشت و به دلیل اینکه نوبت ویزیت پزشکان در زمان کوتاهی به پایان می رسید برخی شهروندان ساکن در شهرستان ها قادر به نوبت گیری نبودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: برخی مشکلات مطرح شده در خصوص زمان محدود نوبت گیری غیر حضوری و اینترنتی در حال بررسی است.

اخوان اکبری ادامه داد: از جمله بعد از انعکاس مشکلات کلینیک کوثر، وضعیت نوبت دهی بهبود یافته است و با این وجود برخی گله مندی ها در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه در نوبت گیری فرد متقاضی باید آدرس دانشگاه علوم پزشکی استان را مستقیما در آدرس بار وارد کند، تصریح کرد: در برخی رشته ها نیز نوبت گیری به مراتب بیشتر است و با ترافیک مراجعه مواجه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید به اینکه بار مراجعه به مراکز درمانی دولتی رو به افزایش است، افزود: انتظار می رود خود شهروندان نیز با صبوری در نوبت گیری غیر حضوری مشارکت کنند.