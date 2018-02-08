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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی:

قزوین در صورت حمایت دولت می تواند در تولید ثروت نقش آفرین باشد

قزوین در صورت حمایت دولت می تواند در تولید ثروت نقش آفرین باشد

قزوین- نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: قزوین در صورت حمایت دولت می تواند در تولید ثروت کشور نقش آفرین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: انقلاب یک ودیعه الهی است که به ما سپرده شده است و همه باید از آن صیانت کنیم.

وی افزود: قزوین استان مستعدی است که اگر از فرصت های نیروی انسانی درست استفاده شود کارهای بزرگی می توان کرد.

طاهرخانی بیان کرد: قزوین از نیروهای توانمندی برخوردار است و در حوزه های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی با مدیریت و برنامه ریزی می تواند برای کشور تولید ثروت کند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر چند در رسانه ها به عنوان استانی پویا مطرح می شویم اما با مشکلات جدی در تولید و اشتغال مشکل داریم.

وی یادآور شد: در کشاورزی انتظار حمایت و کمک بیشتری داریم و امیدواریم دولت نگاه ویژه ای به قزوین داشته باشد.

کد مطلب 4222798

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