مجلس از واریز ۹ درصد سهم درمان کارگران به خزانه کشور جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه عنوان شده است: تاثیرگذاری قابل توجه سازمان تامین اجتماعی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بیش از نیمی از جمعیت کشور اعم از کارفرمایان، بیمه شدگان و بویژه بازنشستگان و مستمری بگیران، این سازمان عظیم مردمی را به عنوان یکی از سازمان های مهم و تسهیل کننده سیاست ها و رویکردهای کلان نظام مبدل نموده است. لذا توجه به حساسیت به آنچه که پیرامون سازمان تامین اجتماعی در مقاطع حساس و در مراکز مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور می گذرد، امری بسیار ضروری می باشد.

دغدغه مهمی که در حال حاضر مطرح است موضوع واریز مبالغ ۹ درصد سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور است، چرا که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وامدار و امانتدار نسل های گذشته به لحاظ حفظ و صیانت از ذخایر و سرمایه های آن، که حق الناس بوده و هرگونه دخل و تصرف در سرمایه ها و منابع این سازمان علاوه بر آن که امری غیر قانونی و غیرشرعی است، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را نیز به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که ۲۲ ماده قانونی تامین اجتماعی همانند: پرداخت کمک هزینه بارداری، غرامت ایام دستمزد، کمک وسایل پزشکی، هزینه های همراه بیمار، هزینه کفن و دفن و... متاثر از منابع ۹ درصد سهم درمان بوده و بخش عظیمی از درمان مستقیم سازمان با همه ظرفیت های خود که متعلق به مجموعه خدمت گیرندگان است و در صورت اجرای این طرح، بی مفهوم و بلااثر شده و کارایی خود را از دست خواهد داد و سازمان تامین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی و خدمات متعدد خود دچار مسائل و مشکلات جدی و عمیقی خواهد شد.

از این رو اینجانبان به عنوان نمایندگان اقشار میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا با اصلاح بند ز تبصره ۷ بودجه سال ۹۷، مانع واریز ۹ درصد سهم درمان به حساب خزانه داری کل کشور گردند و در مقابل تعدی و دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی که می بایست صرف هزینه های درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان گردد ممانعت به عمل آورند.

خوشبختانه پس از سال ها پیگیری مجدانه و مداوم مسئولان تشکات و کانون های بازنشستگی پرداخت بخشی از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافت که ما قشر کارگران بازنشسته و مستمری بگیر با توجه به اینکه همواره قدرشناس عنایات و الطاف دولتمردان میهن اسلامی مان می باشیم، بر خود لازم می دانیم از حسن نظر و حمایت های مشفقانه دکتر روحانی ریاست جمهوری، هیئت رئیسه مجلس بویژه دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کمال تشکر و امتنان را داشته باشیم و امیدواریم با بروزرسانی و تادیه کل بدهی های سهم دولت در قالب اجباری قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، مسائل و مشکلات موجود به حداقل ممکن تقلیل یابد.