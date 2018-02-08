۲۲ بهمن امسال تماشایی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) و همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی در ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ با امام (ره)، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قررگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، ایام الله و مناسبت‌های مهم انقلاب اسلامی را مایه قوام و استحکام نظام دانستند و تأکید کردند: امسال به لطف الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن‌های تماشایی خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی حرکت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و دیگر مناسبت‌های مهم انقلاب اسلامی را فراتر از یک خاطره افتخارآمیز دانستند و گفتند: همه‌ی این ایام الله، چه مناسبت‌های دوران انقلاب اسلامی و چه مناسبت‌های مهم ۳۹ سال گذشته، زمینه‌ساز افزایش ذخیره و سرمایه انقلاب و موجب استحکام بیشتر پایه‌های انقلاب اسلامی می‌شوند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، انقلاب اسلامی را حقیقتی زنده دانستند و با تأکید بر اینکه استحکام و قوام امروز انقلاب بیشتر از روزهای اول است، خاطرنشان کردند: انقلابیونِ امروز، ایستاده‌تر و آگاه‌تر و بصیرتر از انقلابیون روزهای اول انقلاب هستند و بر همین اساس، انقلاب پیش رفته و تکامل یافته است.

رهبر انقلاب اسلامی، تغییر و تحول را همچون دیگر موجودات زنده، جزو ذات انقلاب برشمردند و افزودند: اکنون که انقلاب در حال ورود به چهل سالگی خود است، اصول و مبانی، ثابت و پایدار مانده، اما از این درخت تناور و ریشه دار، میوه‌های نو به نو و جدید بروز کرده است.

ایشان کانون اصلی مقابله دشمنان با انقلاب اسلامی را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و استمرار و استقامت انقلاب برشمردند و گفتند: منظور از دشمنان همان کسانی هستند که با پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت دست‌نشانده و مطیع آنها در این منطقه حساس سرنگون شد که در رأس آنها دولت امریکا قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شیوه‌های متنوع و گسترده دشمنان برای مقابله با انقلاب خاطرنشان کردند: آنها از متفکر نماها، نظریه پردازان قلابی، روزنامه نگاران و قلم به مزدها، دلقک و همه امکانات فضای مجازی استفاده می کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند اما ناگهان در برخی ایام‌الله همچون ۲۲ بهمن و یا ۹ دی سال ۸۸ و یا ۹ دی امسال و راهپیمایی‌های خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن، سیل جمعیت به خیابانها می آیند و با سر دادن شعاری واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم می زنند.

حضرت آیت الله خامنه ای، تلاش های بدخواهان ملت ایران را فراتر از اقدامات در فضای مجازی دانستند و گفتند: آنها از تحریم نیز استفاده می کنند تا مشکلات اقتصادی بوجود آورند، اما همین مردم به دلیل عشق به انقلاب اسلامی، گسترده به خیابانها می‌آیند و موجب قوام و استحکام انقلاب می شوند.

به دلیل یاوه گویی های برخی از دولتمردان امریکا و غیر امریکا حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود ایشان راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را یک نمونه از عشق و ارادت مردم به انقلاب دانستند و افزودند: امسال به دلیل یاوه گویی های برخی از دولتمردان امریکا و غیر امریکا، مردم احساس می کنند که دشمن در حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست‌های اصولی نظام برآمده از انقلاب اسلامی است، گفتند: از جمله سیاست‌های اصولی نظام، «استقلال اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی»، «آزادی» و «پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی» است که در برخی زمینه ها بویژه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی به‌دست آمده است.

هدف از عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های میان مردم است که البته در این زمینه کم‌کاری و عقب‌ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد حضرت آیت الله خامنه ای، «عدالت اجتماعی» را یکی دیگر از سیاست‌های اصولی نظام برشمردند و افزودند: هدف از عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های میان مردم است که البته در این زمینه کم‌کاری و عقب‌ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد، هنوز انجام نگرفته ولی همه بدانند که ما از این سیاست اصولی صرف‌نظر نکرده‌ایم و با جدیت به‌دنبال آن هستیم.

ایشان یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی را مبارزه با ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همانگونه که چند سال قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفت‌سر افسانه ها است که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیست ولی حتماً باید انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: برخورد با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی باید شدیدتر و جدی‌تر از بقیه موارد باشد و همه مسئولان و مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، «ایستادگی در برابر ظلم و فساد در سطح بین المللی و رسوا کردن آن» را از جمله سیاست های اصولی برشمردند و تأکید کردند: امروز ظالم ترین و بی رحم ترین مجموعه‌های دنیا، حکومت امریکا است که حتی بدتر از داعشی های وحشی است.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری این موضوع که داعش را امریکایی‌ها بوجود آوردند و رئیس جمهور فعلی امریکا در تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره کرد، گفتند: امریکایی‌ها علاوه بر ایجاد داعش، از آنها پشتیبانی کردند و احتمالاً آموزش برخی شیوه های خشن و وحشیانه را نیز مجموعه های وحشی امریکا همچون بلک‌واتر به عهده داشتند اما دولت امریکا با وجود همه این بی‌رحمی‌ها و سنگدلی‌ها، در تبلیغات بین المللی مدعی حمایت از حقوق بشر و مظلومان و حقوق حیوانات است که باید با بیان حقایق، آنها را رسوا کرد.

ظلم ۷۰ ساله به ملت فلسطین و همچنین حمایت از کشتار مردم یمن و ظلم به آنان نمونه های آشکاری از ظلم امریکایی‌ها است ایشان، حمایت از ظلم ۷۰ ساله به ملت فلسطین و همچنین حمایت از کشتار مردم یمن و ظلم به آنان را نمونه های آشکاری از ظلم امریکایی‌ها دانستند و افزودند: زیرساخت‌های یمن و مردم مظلوم این کشور، به‌طور روزانه به وسیله هم‌پیمانان امریکا و با سلاح های امریکایی بمباران می‌شوند اما دولت امریکا هیچ اعتراض و اعتنایی نمی‌کند ولی با کمال وقاحت با نمایش چند آهن‌پاره، ادعای بی دلیل ارسال موشک از ایران را مطرح می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: در حالی که مردم یمن در محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟ آمریکا با کمال وقاحت با نمایش چند آهن‌پاره، ادعای بی دلیل ارسال موشک از ایران را مطرح می کنند. در حالی که مردم یمن در محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: البته بر اساس دستورات صریح اسلام باید در مقابل ظالم ایستاد و به مظلوم کمک کرد.

ایشان به یک نمونه از ورود و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در قضایای منطقه اشاره کردند و گفتند: در قضیه مقاومت در منطقه غرب آسیا، آمریکایی‌ها تصمیم داشتند مقاومت را ریشه‌کن کنند اما ما ایستادیم و گفتیم اجازه نمی‌دهیم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است که امریکا می‌خواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به یک مسئله مهم یعنی مسئله «مردم» و امتیاز بزرگ «مردمی و دینی بودن» انقلاب اسلامی پرداختند و گفتند: انقلاب اسلامی، مردمی بود و مردمِ معتقد به اسلام در همه مراحل همچون دفاع مقدس و شهادت فرزندانشان، صبر و شکر کردند، زیرا این دفاع و شهادت در راه خدا و امام حسین علیه‌السلام بود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در همه برنامه‌ها باید مردم در در اولویت باشند، گفتند: اسم مردم مکرر آورده می شود که البته تکرار و تکیه بر نام مردم در سخنان مسئولان بسیار خوب است اما باید مردم را بشناسند و بشناسیم.

ایشان با اشاره به فعالیت روشنفکران در دوره طاغوت و دم زدن آنان از مردم، خاطرنشان کردند: رژیم طاغوت در مقابل آن روشنفکران و آثار آنها چندان سخت‌گیری نمی‌کرد زیرا نه روشنفکران حرف مردم را می‌فهمیدند و نه مردم حرف آنها را، ولی امام بزرگوار که وارد میدان مبارزه شد، هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را شناختند و با همه وجود وارد میدان شدند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر «شناخت مردم»، افزودند: مردم چه کسانی هستند؟ مردم همان کسانی هستند که حماسه ۲۲ بهمن هر سال را بوجود می آورند، مردم همان کسانی هستند که پس از وارد شدن اغتشاشگران به صحنه، حتی اگر اعتراضی هم داشتند، خود را کنار کشیدند و در روز ۹ دی به میدان آمدند. مردم همین ها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، برای مردم کار کنید زیرا خداوند از ما مسئولان خواسته است خادم مردم باشیم و به آنها خدمت کنیم.

حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند اما از فساد و تبعیض شِکوه دارند ایشان تأکید کردند: حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند اما از فساد و تبعیض شِکوه دارند و آن را تحمل نمی کنند، بنابراین مسئولین هر سه قوه باید به‌طور جدی با فساد مبارزه کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان، نیروهای مسلح را به سازندگی توصیه کردند و گفتند: سازندگی در درجه اول، خودسازی و ساخت نظامیانی در تراز نظام اسلامی یعنی نیروهایی مؤمن، شجاع، فداکار و با تدبیر است که در مقابل دشمن با کمال قدرت ایستادگی می‌کنند اما در مقابل دوستان هیچ‌گونه تکبری ندارند.

فرمانده کل قوا با اشاره به سابقه درخشان نیروی هوایی در جهاد خودکفایی و ساخت تجهیزات، افزودند: برخی کشورها تنها چیزی که دارند پول است اما از دین، اخلاق، عقل، توانایی و مهارت بی‌بهره‌اند ولی شما جوانان، با استعداد و توانایی فکری و قدرت ابتکار می‌توانید تجهیزات و سازمان نیروی هوایی را نوسازی کنید و بدانید پیروزی با شماست.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در همه قضایای این سالها، به توفیق الهی، نیروهای انقلابی پیروزی را از آنِ خود کرده‌اند و در آینده نیز به کوری چشم دشمن، پیروزی متعلق به شما و متعلق به ملت ایران است.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیرسرتیپ شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، تشکیل جهاد خودکفایی در نیروی هوایی را از تدابیر مهم و راهبردی حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال ۱۳۵۸ دانست و با بیان گزارشی از توانمندی‌های نیروی هوایی در ساخت تجهیزات و همچنین توان دفاعی و رزمی، گفت: نیروی هوایی در کمک به آسیب‌دیدگان زلزله کرمانشاه و همچنین کمک به مسلمانان مظلوم و جبهه مقاومت، حضوری فعال دارد و آماده‌ایم به پیمان سربازی خود با برداشتن لکه ننگ رژیم صهیونیستی و جریان تکفیری از منطقه، عمل کنیم.