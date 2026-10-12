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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

افزایش۹۴درصدتعهد اشتغال سمنان؛ ۳۸.۸ میلیارد تومان اعتبار در انتظار جذب

افزایش۹۴درصدتعهد اشتغال سمنان؛ ۳۸.۸ میلیارد تومان اعتبار در انتظار جذب

سمنان-‌ فرماندار سمنان از افزایش تحقق تعهد اشتغال شهرستان به ۹۴ درصد خبر داد و گفت: جذب کامل ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیصی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ مورد تأکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری سمنان در محل فرمانداری با اشاره به عملکرد سال گذشته در حوزه اشتغال اظهار کرد: این شهرستان با وجود محدودیت اعتبارات و سهمیه های تخصیصی، توانست میزان تحقق تعهد اشتغال خود را از ۸۱ به ۹۴ درصد افزایش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی سمنان به‌عنوان مرکز استان، خواستار بازنگری در نحوه توزیع اعتبارات اشتغال شد و افزود: سهم اعتبارات تخصیصی باید متناسب با ظرفیت‌ها، جمعیت و نیازهای واقعی شهرستان باشد.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع در سطح استان تصریح کرد: می‌بایست دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط، موضوع تناسب اعتبارات با نیازهای شهرستان را در نشست‌های استانی با جدیت دنبال کنند تا امکان بهره‌مندی سمنان از سهم متناسب با ظرفیت‌های خود فراهم شود.

صمیمیان همچنین با اشاره به تخصیص ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان، بر ضرورت جذب حداکثری این منابع تا پایان آذرماه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای دی‌ماه سامانه گلوبال فعال می‌شود، افزود: دستگاه‌هایی که عملکرد مطلوب‌تری در جذب اعتبارات داشته باشند، می‌توانند از ظرفیت اعتبارات جذب نشده سایر شهرستان‌ها نیز استفاده کنند.

فرماندار سمنان برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و هماهنگی با بانک‌های عامل را از الزامات جذب اعتبارات دانست و بر ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای استفاده حداکثری از منابع تخصیصی تأکید کرد.

کد مطلب 6974956

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