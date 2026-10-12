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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

۶ شهربازی جدید به ظرفیت‌های تفریحی تهران اضافه می‌شود

۶ شهربازی جدید به ظرفیت‌های تفریحی تهران اضافه می‌شود

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران از توسعه زیرساخت‌های تفریحی پایتخت خبر داد.

سید احمد علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در دوره اخیر مدیریت شهری دنبال شد، بازگرداندن برخی زیرساخت‌های تفریحی و شهربازی‌هایی بود که سال‌ها تعطیل یا بلااستفاده مانده بودند.

وی افزود: برای نمونه، شهربازی بسیج که از ظرفیت‌های نوستالژیک شرق تهران بود، حدود شش تا هفت سال تعطیل بود و تلاش شد زیرساخت آن دوباره فعال شود.

افزایش ظرفیت‌های تفریحی پایتخت

علوی ادامه داد: در کنار احیای مجموعه‌های قدیمی، قرار است ۶ شهربازی دیگر نیز به ظرفیت‌های تفریحی شهر تهران اضافه شود و مجموعه عباس‌آباد نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای اوقات فراغت شهروندان و بهبود کیفیت زندگی در پایتخت است.

توسعه اتوبوس‌های گردشگری در مسیرهای هویتی

وی همچنین گفت: اتوبوس‌های گردشگری برای مسیرهای مرتبط با میراث فرهنگی و هویتی تهران توسعه یافته‌اند تا شهروندان بتوانند با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری پایتخت ارتباط بیشتری برقرار کنند.

موزه‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط اخیر

علوی درباره تعطیلی برخی موزه‌های تهران نیز اظهار کرد: همه موزه‌ها تعطیل نیستند و موزه‌هایی که نیاز به انتقال آثار خود به مخازن امن داشتند، درگیر این موضوع شده‌اند.

وی افزود: در کنار توجه به موزه‌ها، توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری در محله‌های مختلف تهران نیز باید دنبال شود تا دسترسی شهروندان به این امکانات متوازن‌تر شود.

کد مطلب 6968602
محدثه رمضانعلی

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