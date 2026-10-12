سید احمد علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در دوره اخیر مدیریت شهری دنبال شد، بازگرداندن برخی زیرساخت‌های تفریحی و شهربازی‌هایی بود که سال‌ها تعطیل یا بلااستفاده مانده بودند.

وی افزود: برای نمونه، شهربازی بسیج که از ظرفیت‌های نوستالژیک شرق تهران بود، حدود شش تا هفت سال تعطیل بود و تلاش شد زیرساخت آن دوباره فعال شود.

افزایش ظرفیت‌های تفریحی پایتخت

علوی ادامه داد: در کنار احیای مجموعه‌های قدیمی، قرار است ۶ شهربازی دیگر نیز به ظرفیت‌های تفریحی شهر تهران اضافه شود و مجموعه عباس‌آباد نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای اوقات فراغت شهروندان و بهبود کیفیت زندگی در پایتخت است.

توسعه اتوبوس‌های گردشگری در مسیرهای هویتی

وی همچنین گفت: اتوبوس‌های گردشگری برای مسیرهای مرتبط با میراث فرهنگی و هویتی تهران توسعه یافته‌اند تا شهروندان بتوانند با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری پایتخت ارتباط بیشتری برقرار کنند.

موزه‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط اخیر

علوی درباره تعطیلی برخی موزه‌های تهران نیز اظهار کرد: همه موزه‌ها تعطیل نیستند و موزه‌هایی که نیاز به انتقال آثار خود به مخازن امن داشتند، درگیر این موضوع شده‌اند.

وی افزود: در کنار توجه به موزه‌ها، توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری در محله‌های مختلف تهران نیز باید دنبال شود تا دسترسی شهروندان به این امکانات متوازن‌تر شود.