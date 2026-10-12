پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد شش‌ماهه معاونت امور جوانان جمعیت هلال‌احمر کردستان اظهار کرد: گسترش فعالیت‌های داوطلبانه، تقویت فرهنگ نوع‌دوستی، ارتقای توانمندی‌های امدادی و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان، از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه در نیمه نخست سال بوده است.

وی افزود: در این مدت، ۳ هزار و ۹۵۷ نفر به اعضای داوطلب حوزه جوانان پیوستند و توسعه زیرساخت‌های فعالیت جوانان نیز با افزایش ۲۰ مرکز جوانان و ۳۲ کانون جوانان دنبال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به گستره فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه جوانان بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۶۰۶ برنامه بشردوستانه با مشارکت ۱۸ هزار و ۳۱۳ نفر در استان اجرا شد.

جلالی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تقویت روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت جوانان در فعالیت‌های عام‌المنفعه عنوان کرد و افزود: حضور جوانان در این عرصه‌ها، زمینه مشارکت بیشتر آنان در خدمت‌رسانی به جامعه را فراهم می‌کند.

برگزاری ۹۳ دوره آموزش امدادی

وی آموزش و افزایش آمادگی جوانان برای مواجهه با حوادث را از دیگر محورهای فعالیت معاونت امور جوانان برشمرد و گفت: اجرای طرح دادرس در ۵۰ مدرسه، برگزاری ۹۳ دوره آموزش امدادی، ۱۴ دوره آموزش ورزشی و ۱۲ دوره مهارتی و علمی، بخشی از برنامه‌های آموزشی اجراشده در این مدت بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان اضافه کرد: در همین راستا، سه مانور آموزشی نیز با هدف ارتقای دانش عملی و آمادگی جوانان برای حضور مؤثر در شرایط اضطراری برگزار شد.

جلالی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی جوانان هلال‌احمر کردستان اظهار کرد: برگزاری هشت برنامه طبیعت‌گردی، ۱۴ مسابقه ورزشی و فرهنگی، یک اردوی نشاط و امید و یک جشنواره فرهنگی و هنری، از دیگر اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۴ برنامه ابتکاری و ۲۳ برنامه مناسبتی اجرا شد که در توسعه فعالیت‌های خلاقانه و افزایش پویایی کانون‌های جوانان نقش داشته است.

حضور جوانان در مناطق کم‌برخوردار

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان در ادامه به فعالیت‌های حمایتی و اجتماعی جوانان اشاره کرد و گفت: اعضای جوان این جمعیت در هشت کاروان نیکوکاری و سلامت در مناطق کم‌برخوردار حضور یافتند و در چارچوب این برنامه‌ها به فعالیت‌های خدمت‌رسانی پرداختند.

جلالی تأکید کرد: تداوم برنامه‌های آموزشی و بشردوستانه با اتکا به ظرفیت داوطلبان جوان، علاوه بر افزایش توانمندی‌های فردی و اجتماعی آنان، می‌تواند به گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان کمک کند.