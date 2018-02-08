شهرستان کوثر به عنوان باغ-شهر گردشگری معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیپور در حاشیه بازدید از جاذبه‌های گردشگری شهرستان کوثر تصریح کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از باغات متعدد می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری طبیعت در کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: باغات متعدد میوه از جمله میوه به در این شهرستان دایر است که زیبایی های کم نظیری در فصول بهار و تابستان دارد و این جاذبه ها باید به صورت گسترده تر معرفی شود.

به گفته فرماندار کوثر در شهرستان کوثر گردشگری طبیعت یکی از قابلیت‌های برجسته محسوب می‌شود و کوهستانی بودن این منطقه را مستعد راه‌اندازی زیرساخت‌های گردشگری زمستانی ساخته است.

وی با تأکید به اینکه گردشگری حتی بخشی از دغدغه اشتغال را در این منطقه رفع خواهد کرد، اضافه کرد: به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری شهرستان از ظرفیت بخش خصوصی حمایت می شود.

علیپور تاکید کرد: تمامی طرحهای مرتبط با گردشگری در کمترین زمان مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد.

فرماندار کوثر توسعه گردشگری این منطقه را یکی از سیاست های اصلی دولت دانست و متذکر شد: به ویژه در بخش گردشگری طبیعت استعدادهای قابل توجهی در منطقه برای ایجاد تاسیسات و زیرساخت های گردشگری وجود دارد.