پیکر مادر طلبه شهید « نصرالله دومهری» تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مادر شهید « نصرالله دومهری» از شهدای دوران دفاع مقدس شهرستان بهشهر، بعدازظهر پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم مومن و ولایی این شهرستان و تعدادی از مسئولان ادارات و نهادهای بهشهر برگزار شد.

در این مراسم جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، طلاب و روحانیون، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان دفاع مقدس و بسیجیان حضور داشتند و با ادای احترام به این مادر شهید، پیکر او را تا خانه ابدی اش روستای رودبار بهشهر تشییع کردند.

پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مادر شهید نصراللله دومهری برای خاکسپاری به زادگاهش روستای رودبار در بخش مرکزی بهشهر منتقل و خاکسپاری شد.

خانم بی‌بی خانم محمدخانی مادر شهید نصرالله دومهری در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ دعوت حق را لبیک گفت و در سن ۹۳ سالگی بعد از ۳۴ سال فراق فرزند، میهمان فرزند شهیدش شد.

طلبه شهید نصرالله دومهری،در عملیات والفجر در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۶۲ به شهادت رسید.