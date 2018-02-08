مسیرها و سخنرانان راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان های استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران طی سخنانی به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش اشاره کرد و گفت: مناسبت های انقلاب اسلامی سبب قوام و استحکام نظام است، از جمله این مناسبت ها می توان به ایام الله دهه مبارک فجر اشاره کرد.

وی گفت: مردم مومن و غیور ایران اسلامی ۲۲ بهمن سال جاری راهپیمایی تماشایی خواهند داشت و با حضور پرشور خود در این راهپیمایی سبب خواهند شد، که همه دنیا بداند انقلاب اسلامی زنده است و زنده و ایستاده خواهد ماند، مردم غیرتمند ایران اسلامی، همچون سال های گذشته با حضور قاطعانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه پاسخ دندان شکنی به دشمنان ملت ایران و فتنه گران خواهند داد.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران سپس به مسیرهای راهپیمایی در شهرستان های این استان اشاره و این مسیرها را همراه با سخنرانان آن ها به شرح زیر اعلام کرد:

شهرری

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسگر، نمایندهٔ مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی

مسیر: از کانون سمیه به سمت میدان اصلی شهرری

قرچک

سخنران: عبدالوحید فیاضی نماینده سابق شهرستان نور

مسیر: از میدان کلانتری به سمت مصلی

رباط کریم

سخنران: سید مهدی ساداتی فرماندار رباط کریم

مسیر: از میدان آزادگان تا میدان معلم

پردیس

مسیر: از میدان عدالت تا میدان امام(ره)

پاکدشت

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین علی معلی از جانبازان معظم

مسیر: میدان شعبه تا معلم

دماوند

سخنران: رازینی تحلیل گر مسائل سیاسی

مسیر: از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلی

شمیرانات

مسیر: از میدان «گلندوئک» تا سر لواسان

بهارستان

سخنران: سردار عبدالفتاح اهوازیان

مسیر: فلکه دوم گلستان به سمت مصلی

ملارد

سخنران: سردار منطقی معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه

مسیر: مسجد جامع-بلوار رسول اکرم(ص) به سمت بلوار الغدیر

پیشوا

سخنران: امیر احمدرضا پوردستان رییس مرکز مطالعات استراتژیک ارتش

مسیر: از مسجد امام خمینی(ره) به سمت حرم

شهریار

مسیر: خیابان انقلاب، میدان امام(ره) ،خیابان ولیعصر(عج)، خیابان طالقانی و سپس مصلی شهریار

شهرقدس

مسیر: میدان قدس، میدان آزادی، میدان مصلی، مصلی

سخنران: محمد محمودی شاه نشین، نماینده شهرستان های ملارد، قدس و شهریار در مجلس شورای اسلامی

اسلامشهر

مسیر: از مقابل ناحیه مقاومت سیدالشهدا(ع) ،جاده ساوه، خیابان تختی، مصلی

ورامین

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری زاده، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران

مسیر: از مسجد صاحب الزمان(عج) میدان امام خمینی(ره) و سپس کارخانه قند

فیروزکوه

مسیر: از میدان سپاه به سمت میدان معلم و امام زاده اسماعیل

وی همچنین از برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در ۴۰ نقطه از استان تهران که در آن ها نماز جمعه اقامه می‌شود شامل آبسرد، احمد آباد، اندیشه، باقر شهر، باغستان، پرند، جواد آباد، چهار دانگه، حسن آباد، خاور شهر، خیرآباد، رودهن، صباشهر، صفادشت، قیام دشت، قلعه نو، کن، نسیم شهر، نصیر شهر، واوان، وحیدیه، رودبار قصران، فشم و شریف آباد خبر داد.