نتایج بررسی منطقه آزاد تجاری اردبیل امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژههای عمرانی و خدماتی شهرستان بیله سوار به مناسبت دهه فجر تصریح کرد: مطالعات جامع از منطقه آزاد صورت گرفته و به همراه استاندار اردبیل بررسی جامعی از ابعاد اجرای این مهم در مجلس صورت گرفته است.
وی افزود: منطقه آزاد تجاری میتواند بخش قابلتوجهی از دغدغه اشتغال استان را مرتفع ساخته و در عین حال زمینهساز حضور و فعالیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی شود.
معاون امور عمرانی استانداری اردبیل همچنین با اشاره به تدوین سند توسعه صادرات استان ادامه داد: از سویی منطقه آزاد فرصتی برای صادرات محصولات تولیدی استان فراهم خواهد ساخت.
ندایی با تأکید به اینکه رفع مشکل بیکاری دغدغه اصلی دولت است، متذکر شد: زیرساختهای منطقه آزاد میتواند فرصتهای شغلی متعددی را در شمال استان ایجاد کند.
وی همچنین به ضرورت جذب مشارکت سرمایهگذاران در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد و بیان داشت: در وضعیتی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، ضروری است از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای نیمهتمام استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل در عین حال توسعه زیرساخت حملونقل استان را یکی از اولویتهای در دست پیگیری دانست و تأکید کرد: راهآهن اردبیل- میانه با قوت کامل در دست اجرا است و حتی در زمستان تعطیلی ندارد.
به گفته ندایی از سال آینده مطالعه راهآهن اردبیل- پارسآباد نیز آغاز میشود و با اتصال خط ریلی به شمال استان تحول قابل توجه اقتصادی را میتوان در این منطقه شاهد بود.
وی همچنین به ضرورت اجرای بزرگراه بیله سوار- پارسآباد و بیله سوار- اردبیل نیز اشاره کرد و بیان داشت: این دو طرح در پیوست ۲۰ بودجه قرار گرفته و بعد از تصویب مطالعات آغاز میشود.
در این مراسم ۳۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
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