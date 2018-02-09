تداوم طرح تحول سلامت به منابع پایدار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی روز گذشته در مراسم افتتاحیه شبکه بهداشت شهرستان املش گفت: طرح تحول سلامت برای حل مشکلات مردم استقرار یافته و اجرای آن متوقف نخواهد شد.



وی افزود: با استقرار طرح تحول سلامت بیش از ۲ میلیون مادر باردار در کشور از خدمات زایمان طبیعی رایگان بهره مند شدند.



دکتر جان بابایی خاطرنشان کرد: پوشش کامل اطفال برای دریافت خدمان رایگان دندانپزشکی از مزایای طرح تحول سلامت است.



وی با بیان اینکه برای تداوم طرح تحول سلامت به منابع پایدار نیاز است، تصریح کرد: بهبود کیفیت و کمیت خدمت رسانی در حوزه سلامت، منجر به ارتقای سلامت مردم و کاهش هزینه های درمان شده است.



معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: تقویت جلسات شورای سلامت در استان ها می تواند از عقب ماندگی های حوزه سلامت پیشگیری کند.



معاون درمان وزارت بهداشت، در سفر به استان گیلان، از بیمارستان نیکوکار املش بازدید کرد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش نیز با حضور وی، افتتاح شد.



همچنین، دکتر جان بابایی در ادامه سفر خود به استان گیلان، از بیمارستان شهید انصاری رودسر، بیمارستان جدید الاحداث لنگرود، بیمارستان پیروز لاهیجان و بیمارستان کوثر آستانه بازدید کرد.



براساس این گزارش، بلوک زایمانی و بخش LDR بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن نیز با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رییس و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، به بهره برداری رسید.: