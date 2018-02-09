قرارگاه خاتم الانبیا رقیب بخش خصوصی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار عبادالله عبداللهی در استودیو گفتگوی ویژه خبری افزود: حضور یکی از پایگاه های قرارگاه خاتم الانبیا در استان کرمانشاه از ویژگی های خوب امدادرسانی به مناطق زلزله زده بود، زیرا حدود ۱۰ هزار نیروی مستقیم به همراه ۵۰۰۰ خودروی موثر در امدادرسانی برای امداد و نجات، بسیج شدند.

وی ادامه داد: حدود ۱۱ مؤسسه و پنج گروه اجرایی از زیرمجموعه های قرارگاه در ساعات اولیه برای امدادرسانی راهی شدند، قرارگاه اولین ارگانی بود که برای مراحل اولیه (امداد و نجات) و گام دوم (اسکان موقت زلزله زدگان) وارد عمل شد و پس از عزیمت پربرکت مقام معظم رهبری به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و تاکید ایشان بر ایجاد اسکان موقت در محل، اقدامات لازم برای تامین حدود ۷۰۰ هزار مترمربع اسکان موقت انجام گرفت و حدود ۱۱ کارخانه تولیدکننده ساندویچ پنل (قابلیت تولید ساختارهای اسکان فلزی) برای تولید کانکس ها فراخوانده شدند و برای تولید در محل اسکان های موقت یا همان کانکس ها ۸ کارگاه ایجاد کردیم.

عبداللهی گفت: با حضور ۳۵۰ تیم صعود هر دو ساعت یک کانکس سرهم بندی و نصب می شد که در مجموع حدود ۸۳۰۰ کانکس یعنی کمی بیشتر از مقدار مورد نیاز تهیه و نصب کردیم و این تعداد در مدت زمانی بی سابقه انجام شد، زیرا روزانه حدود ۸۰۰۰ متر زیربنا ساخته می شد،​ قرار بود که این اسکان ظرف مدت سه ماه صورت پذیرد که با اقدامی بسیجی و جهادی تقریبا در مدت ۳۵ روز موفق به ساخت ۸۳۰۰ واحد اسکان موقت شدیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در خصوص پروژه های نفتی در دست اقدام این قرارگاه افزود: پروژه ستاره خلیج فارس بزرگ ترین پروژه نفتی کشور بوده و پیشانی کل پروژه های کشور محسوب می شود. این پروژه در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار و با ظرفیت ۳۶۰ هزار شبکه است که فاز اول این پرو ژه امسال به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بستری برای اشتغال ۶۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم است. این پالایشگاه تا این لحظه حدود ۵ میلیارد لیتر تولید فرآورده داشته که از این میزان حدود ۲/۲ بنزین بوده و سبب شده است تا بتوانیم حدود ۱۲/۵ میلیون لیتر بنزین باکیفیت تولید کنیم.

عبداللهی افزود: با توجه به میزان بالای ۷۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور تولید ۱۲/۵ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ با اکتان بالای ۹۶، کار کوچکی نیست.

وی با بیان اینکه پروژه ستاره خلیج فارس بزرگ ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان است ادامه داد: ما آمادگی تولید ۲۰ میلیون لیتر بنزین در فاز دوم این پالایشگاه را داریم چه بسا به صادرات هم خواهیم رسید.

عبداللهی گفت: با بهره برداری از فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی می توانیم از میدان های مشترک روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر گاز استحصال کنیم پس تمرکز روی این فازها اهمیت ویژه ای دارد.

وی تصریح کرد: قرارگاه، رقیب بخش خصوصی نیست، قرارگاه حدود ۲۰۰ هزار نفر پرسنل دارد و حدود ۵۰۰۰ پیمانکار با ما همکاری می کنند، این یعنی استفاده از ظرفیت داخلی، قرارگاه چتری ایمن است بر سر پیمانکاران و بخش های خصوصی کشور، ورود بخش نظامی به حوزه سازندگی کشور را قبول نداریم.

وی گفت: قرارگاه محوریت بخش هایی است که برای سازندگی کشور آستین بالا زده اند، کار قرارگاه اقتصادی نیست، بلکه عمرانی و سازندگی است و تفاوت اینها اینجاست که کار اقتصادی یعنی به دنبال سود بودن، ولی ما تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم، کار قرارگاه یک فاینانس کاملا مجانی است. عشق ما در کنار مردم بودن است ما تا شعاع ۷۰ کیلومتری خدمات رایگان به مردم می دهیم مثل آب، برق و گاز،​ ساخت مسجد و حسینیه و اینها در فکر اقتصادی نمی گنجد. کار ما یک وظیفه دینی و شرعی است.

عبداللهی ادامه داد: مجموعه ها و پیمانکاران کوچک تر به نوعی همکار ما هستند.

وی در خصوص مجموعه صدرا گفت: این مجموعه به دلیل شرایط بحرانی اقتصادی و بیمه ای و عدم اعتبار برای جذب کار، نمی توانست ادامه دهد. بعد از مذاکراتی کوتاه و بلند، مسئولیت صدرا را قبول کردیم به گونه ای که در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ نفر در این مجموعه مشغولند که البته ۱۲ هزار نفر هم به طور غیرمستقیم در این مجموعه شاغل هستند.

عبداللهی افزود:​ این مجموعه پس از آنکه تحت مسئولیت ما قرار گرفت موفق شد ۱۲ سکوی بزرگ نفتی ایجاد کند و کشتی های ۱۱۳ تنی بسازد، با نجات صدرا توسط قرارگاه خاتم، این مجموعه امروز می تواند همه ادوات مورد نیاز آبی و خشکی کشور را تامین کند. سهام صدرا از ۴۵ تومان به ۱۱۵۰ تومان افزایش یافته، این هم به دلیل عملکرد خوب این شرکت بوده است.

وی گفت: آن دسته از عزیزان تحصیلکرده ای که تمایل به کار در قرارگاه خاتم دارند می توانند به سایت این شرکت رجوع کنند، اما معتقدم با اجرای پروژه های مهم می شود حدود ۲۰ هزار نفر هم جذب کرد و این بستر را باید دولت ایجاد کند. این پیچ و خم های نحس اداری است که اشتغال را فلج کرده است.

عبداللهی تصریح کرد: با توجه به مشکل کم آبی در کشور باید تصمیم درستی برای روان آب های غرب کشور گرفته شود، مثل احداث سدهای موثر و کانال های هدایت آب که تعدادی از آنها در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص بندرهای چابهار و سواحل مکران گفت: بندری با ظرفیت ۸/۵ میلیون تن بار در سواحل مکران ساخته و افتتاح شده است که البته کار دشواری هم بود، زیرا حدود ۱۶ میلیون لیتر لایروبی صورت گرفته بود. در حال حاضر کشتی های ۸۰ هزار تنی می توانند به راحتی در این بندر پهلو بگیرند، اما تکمیل کننده این بندر، خطوط آهن چابهار به زاهدان به طول ۶۵۰ کیلومتر است که در دست اجراست.