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۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

کرملین خبر داد؛

گفتگوی تلفنی پوتین و ماکرون درباره سوریه

گفتگوی تلفنی پوتین و ماکرون درباره سوریه

کرملین با صدور بیانیه ای از گفتگوی تلفنی روسای جمهور روسیه و فرانسه درباره سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کر که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز جمعه با «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی خود، بصورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه کرملین، روسای جمهور فرانسه و روسیه در این گفتگو درباره اهمیت افزایش همکاری های دو کشور در خصوص سوریه، راه های باسازی سوریه و لزوم حرکت سریع برای رسیدن به صلح جامع از طریق مذاکرات ژنو گفتگو کرده اند.

علاوه بر این موارد ماکرون و پوتین درباره سفر پیش روی رئیس جمهور فرانسه به مسکو که در ماه می انجام می شود و همچنین اوضاع اوکراین رایزنی کرده اند.

کد مطلب 4223614
عبدالحمید بیاتی

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