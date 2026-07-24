به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی اندیشکده «کوئینسی» به ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره دریافت خسارت های وارده به کشتی ها و محموله های دریایی از پول های بلوکه شده ایران، واکنش نشان داد.

«تریتا پارسی» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به پیام ترامپ در این خصوص نوشت: اگر ازسرگیری جنگ موفقیت‌آمیز بود، ترامپ نیازی نداشت چنین توییتی منتشر کند.

وی تأکید کرد: این تهدیدها نشان می‌دهند که ترامپ بار دیگر در مسیر بن بست نظامی قدم گذاشته است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا مدعی شده است که هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها در تنگه هرمز و محموله‌های تجاری یا هر آنچه به آنها مرتبط باشد، از محل دارایی‌های ایران در آمریکا جبران خواهد شد.

وی با بیان اینکه خسارت‌های وارده به کشتی‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، ادعا کرد پرداخت این خسارت‌ها از محل دارایی‌های ایران، «اقدامی منصفانه» است.

ترامپ با ادعای «تأمین آزادی کشتیرانی» و باز نگه داشتن تنگه هرمز، حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش داد؛ اکنون که او نتوانسته تنگه هرمز را بازگشایی کند و به دلیل افزایش دوباره بهای نفت، شدیدا تحت فشار است، هر بار از روی ناامیدی اظهاراتی بی‌اساس را مطرح می‌کند.